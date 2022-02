Home Daybreak Apple iPhone 14 schon in Testproduktion? | Apple-Brille fertig entwickelt? | MacBook Fold geplant? – Daybreak Apple

Guten Morgen! Angeblich habe die Testproduktion des iPhone 14 Pro schon begonnen. Auch die Arbeiten an der Apple-Brille seien Gerüchten zufolge bereits abgeschlossen worden. Außerdem gibt es Mutmaßungen darüber, dass neben einem Falt-iPhone womöglich auch ein anderes faltbares Apple-Produkt geplant sei. Damit herzlich Willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

iPhone 14: Testproduktion schon gestartet?

Gerüchten zufolge habe Apple seine Arbeit am iPhone 14 bereits beendet und eine Testproduktion dessen in die Wege geleitet. Diese dient als eine der Vorstufen zur Massenproduktion, die wiederum ab Mitte des Jahres beginnen könnte. Das iPhone 14 soll zumindest in der Pro-Version keinen Notch mehr besitzen. Mehr Details dazu findet ihr hier.

Apple-Brille: Entwicklung abgeschlossen?

In Sachen Apple-Brille heißt es ebenfalls, dass deren Entwicklung nun abgeschlossen sei. Damit sei das Design endgültig festgelegt worden und eine Produktion könne angeblich vorbereitet werden. Wann demnach ein möglicher Marktstart erfolgen könnte, erfahrt ihr hier.

Faltbares MacBook geplant?

Immer wieder gibt es Gerüchte darüber, dass Apple an einem faltbaren iPhone arbeitet. Analysten gehen jedoch allmählich davon aus, dass ein solches iPhone nicht das einzige faltbare Apple-Produkt bleiben wird. Stattdessen wird darüber gemunkelt, dass Apple auch ein faltbares MacBook plant. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

Apple kassiert erneut Millionenstrafe

Bereits letzte Woche hat Apple eine Strafe von fünf Millionen Euro von der niederländischen Regulierungsbehörde auferlegt bekommen, gestern folgte eine weitere. Mehr dazu hier.

AirTags sorgen weiter für Diskussionen um Stalking

Die Diskussionen darüber, inwiefern AirTags genutzt werden können, um andere Menschen zu stalken, sind erneut entfacht. Mehr dazu hier.

