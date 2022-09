Home iPhone iPhone 14 Plus: Fast wäre es ein Max geworden

iPhone 14 Plus: Fast wäre es ein Max geworden

Das große Basis-iPhone 14 nennt sich iPhone 14 Plus, doch diese Idee kam Apple offenbar sehr kurzfristig. Ursprünglich war wohl tatsächlich geplant gewesen, das neue Modell, das noch nicht auf dem Markt ist, iPhone 14 Max zu nennen. So war es auch für Monate in der Gerüchteküche gehandelt worden.

Apples neues großes Modell des günstigeren iPhone 14 kommt unter dem Namen iPhone 14 Plus. Entsprechende Gerüchte waren vor der Keynote sehr kurzfristig aufgetaucht und hatten sich bewahrheitet. Zuvor allerdings war das iPhone 14 in der 6,7 Zoll-Variante in der Gerüchteküche stets als iPhone 14 Max gehandelt worden – wohl nicht grundlos, wie sich jetzt zeigt. Denn das iPhone 14 Plus wäre wohl tatsächlich fast ein Max-Modell geworden, das zeigen nun verschiedene Hinweise bei Apple.

Umbenennung wohl recht kurzfristige interne Entscheidung

An mehreren Stellen finden sich Referenzen auf ein iPhone 14 Max, wie aufmerksame Beobachter aus den Niederlanden nun festgestellt hatten, so etwa auf einer Supportseite in Form eines Dateinamens eines Fotos, der auf iPhone 14 Max hin lautet. Auch auf einer anderen Seite mit Informationen über EU-Richtlinien wird noch ein iPhone 14 Max erwähnt.

Es ist nicht klar, wieso Apple sich kurzfristig für eine Umbenennung entschied, es darf allerdings begründet vermutet werden: Ziel dürfte gewesen sein, das eher uninspirierte Plus-Modell der Basislinie vom hochgerüsteten Pro Max-Modell abzugrenzen. In Zukunft könnte diese Diversifizierung noch extremere Formen annehmen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Ob es auch kommendes Jahr noch ein neues iPhone 15 Plus geben wird, bleibt abzuwarten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!