iPhone 14-Nutzer erhalten Satellitennotruf für ein weiteres Jahr kostenlos

Apple hat den kostenlosen Satellitennotruf am iPhone 14 noch einmal verlängert. Es war das erste iPhone, das dieses Feature unterstützt. Offenbar hat man sich in Cupertino noch nicht für ein Gebührenmodell entschieden, mit dem das Angebot in Zukunft vermarktet werden soll.

Apple hat das Feature des Satellitennoturfs für Nutzer des iPhone 14 noch einmal zur kostenlosen Nutzung verlängert, das hat das Unternehmen heute in einer entsprechenden Mitteilung erklärt. Apple hatte das Feature erstmals mit der Einführung des iPhone 14 angeboten und damals erklärt, die Funktion für zwei Jahre kostenlos anbieten zu wollen. Dieser Zeitraum würde im November kommenden Jahres enden.

Nun teilt das Unternehmen mit, die Funktion von heute an oder dem Zeitpunkt der Aktivierung eines neuen iPhones zwei weitere Jahre kostenlos anbieten zu wollen. Damit wird die Funktionalität nun für insgesamt drei Jahre kostenlos verfügbar sein.

Noch keine Klarheit über weitere Entwicklung

Hintergrund der Entscheidung dürfte ein Zwiespalt in Cupertino sein: Die Funktion kostenpflichtig zu machen, könnte als unglückliches Signal gesehen werden, zumal Apple inzwischen regelmäßig medienwirksam darauf hinweist, wo und unter welchen Umständen die Funktion bereits Leben gerettet hat. Andererseits ist ein möglicher Plan, für zusätzliche Set-Funktionen wie Datenübertragung etwa zum Messaging oder Telefonie Gebühren zu verlangen, während der Basis-Notrufdienst kostenlos bleibt, offenbar noch nicht weit genug fortgeschritten.

Aktuell arbeiten viele Unternehmen an eigenen Satellitendiensten für Smartphones, die verschiedene Spielarten von Alltagskommunikation abbilden, alle setzen auf Abogebühren in verschiedenen Staffelungen. Die Herausforderung ist allerdings die technische Umsetzung, hier sind alle Akteure auch auf die etablierten Betreiber von Satellitennetzen angewiesen.

