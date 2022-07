Home iPhone iPhone 14: Neue Case-Leaks stützen Designerwartungen

Das iPhone 14 ist nur noch wenige Monate vom Marktstart entfernt. Heute wurden neue Bilder angeblicher iPhone 14-Cases geleakt. Sie bestätigen das, was schon in den letzten Monaten immer wieder vermutet worden war.

Apple wird in wenigen Monaten das iPhone 14 vorstellen. Zuletzt wurden neuerlich Darstellungen angeblicher Cases für die iPhone 14-Familie geleakt. Sie wurden ursprünglich in chinesischen sozialen Medien verbreitet, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter wiederum aufgegriffen und zeigen Ultra-Slim-Cases des kommenden Lineups.

Erwartet werden vier Modelle, jeweils zwei mit einem 6,1 Zoll-Display und zwei 6,7 Zoll-Panels. Auch wenn hier ein Modell als iPhone 14 Plus bezeichnet wird, ist nicht davon auszugehen, dass dieser Name auch die endgültige Bezeichnung für das kommende große iPhone 14 sein wird. Sehr wahrscheinlich wird Apple das Modell als iPhone 14 Max vermarkten.

Neue und größere Kamera beim iPhone 14 Pro wird erwartet

Das iPhone 14 Pro wird wohl erneut mit einer nochmals größeren Kamera ausgestattet sein. Diese soll eine 48-Megapixel-Linse enthalten, welche Verbesserungen die Kamera im iPhone 14-Basismodell erhalten wird, ist nicht klar.

Weitere Neuerungen im iPhone 14 Pro betreffen die mutmaßlich neue Front ohne Notch und das Always-On-Display, Apfelpage.de berichtete. Der Marktstart wird im September erwartet. In einer weiteren Meldung haben wir mögliche Termine für die Keynote genannt. Denkbar ist allerdings, dass in absehbarer Zukunft verschiedene Apple-Produkte wie das iPhone im Preis deutlich zulegen. Die Gründe dafür sind die hohe Inflation sowie hohe Materialkosten in der Lieferkette.

