iPhone 14 mit runden Ecken | Sat-Apple Watch geplant | Dreame W10 im Test – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Es ist noch einiges hin, bis im Herbst die neuen iPhones vorgestellt haben, aber spekuliert wird heute schon fleißig. Die neuen Modelle könnten hier und da auch Designänderungen erfahren. Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple wird das iPhone 14-Lineup im Herbst vorstellen. Inzwischen wurde schon reichlich über mögliche Spezifikationen spekuliert, das Design könnte sich möglicherweise auch leicht ändern. Wie das aussehen könnte, zeigt ein Konzept, das den aktuellen Stand der Prognosen visualisiert, hier dazu mehr.

Wie gut wischt der neue Dreame?

Staubsaugerroboter sind inzwischen schon deutlich brauchbarer als die frühen Modelle der ersten Generation, die mehr als lustiges Spielzeug durchgingen, doch noch immer gibt es hier und da Ecken und Kanten und nicht alles klappt immer perfekt. An anderer Stelle werden die Ergebnisse immer besser, unser Testbericht zeigt auf, wo der neue Dreame W10 punkten kann und wo es noch klemmt, hier geht’s zum Test.

Die Apple Watch könnte einen Satelliten-Link erhalten – irgendwann

Mark Gurman ist nicht davon abzubringen: Irgendwann baut Apple eine Satellitenverbindung in sein iPhone ein und vielleicht sogar in die Apple Watch. Expeditionsuhren von Garmin verfügen über so ein Feature bereits, ob die Apple Watch allerdings allzu bald nachzieht, steht noch dahin, hier dazu mehr.

Apple-Nutzer stehen zu ihrer Plattform

In meinem Kommentar vom Wochenende äußerte ich mich kritisch zu Apples Plattformqualitäten und wünschte den jüngsten Regulierungsplänen der EU viel Erfolg. Wenige wollten mir zustimmen, meinen Kommentar und eure Kommentare dazu findet ihr hier.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in die Woche wünschen.

