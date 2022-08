Home iPhone iPhone 14: Konzept zeigt mögliche Umsetzung

Es dauert nicht mehr lange, bis die nächste Generation iPhone offiziell vorgestellt wird. Daher kursieren nun bereits Unmengen von Gerüchten im Internet über ein mögliches Aussehen des iPhone 14 oder darüber, welche neuen Funktionen es bieten könnte. Aus diesem Grund hat ein Designer nun ein Konzept entwickelt, das all diese Gerüchte zu einem Produkt vereint, welches dem tatsächlichen iPhone 14 stark ähneln könnte.

Der Grafik-Designer AR7 hat auf Twitter ein Konzept gepostet, bei dem es sich um ein mögliches iPhone 14 handeln könnte. Erstellt hat er dieses auf Basis aktueller Gerüchte sowie auf der Grundlage neuer Features, die Apple in der Beta von iOS 16 verbaut hat.

Zunächst hat der Designer die Vorderseite des iPhone so gestaltet, dass das Display anstelle eines durchgezogenen Notch nur noch zwei separate Einkerbungen für den Lautsprecher sowie die Kamera besitzt. Dabei handelt es sich allerdings um ein Gestaltungsmerkmal, das Gerüchten zufolge nur dem iPhone 14 Pro vorbehalten ist. Darüber hinaus hat er auch die neue Batterieanzeige in das Design einfließen lassen, die Apple erst in der letzten Betaversion von iOS 16 hinzugefügt hat und die es ermöglicht, die verbleibende Strommenge auch bei iPhones mit Notch jederzeit in Prozent anzuzeigen.

Konzept zeigt mögliche Implementierung des Always-On-Display

Ebenfalls in das Konzept eingeflossen ist das mittlerweile als durchaus wahrscheinlich eingestufte Always-On-Display. Dieses würde dafür sorgen, dass die neuen Sperrbildschirm-Widgets und die Uhranzeige jederzeit angezeigt würden, auch, wenn das Display eigentlich ausgeschaltet wäre, ohne dabei viel Strom zu verbrauchen.

Aufgrund dessen, dass die neuen iPhone-Modelle offenbar mit einem neuen Display ausgestattet werden, können diese nun mit einer solchen Funktion ausgestattet werden. Gerüchten zufolge würde ein Always-On-Display demnach sowohl im iPhone 14 als auch im iPhone 14 Pro zum Einsatz kommen.

