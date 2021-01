Home Gerüchte iPhone 13 mit Wi-Fi 6E: Erweiterte WLAN-Frequenzen sollen kommen

Das iPhone 13 soll mit verbessertem WLAN kommen. Der Wi-Fi 6-Standard ist eine Erweiterung von Wi-Fi 6, die sich in Zukunft in überfüllten Funkkorridoren als nützlich erweisen dürfte. Samsung hat Wi-Fi 6 bereits in seine neusten Modelle eingebaut.

Apple wird sein kommendes iPhone 13 wohl mit einer verbesserten Version von Wi-Fi 6 ausstatten, das vermuten die Analysten Blayne Curtis und Thomas O’Malley, die für das Bankhaus Barclays die Lieferketten im Tech-Sektor im Auge behalten. Anhand ihrer Kenntnisse schließen sie, dass Apple in der kommenden Version seines iPhones wohl den Standard Wi-Fi 6E unterstützen wird. Hierfür werde man wohl auf Komponenten des Zulieferers Skyworks zurückgreifen. Auch von Broadcom werde Apple Module beziehen, um Wi-Fi 6E zu realisieren, heißt es in einer entsprechenden Notiz. Spekulationen, dass Wi-Fi 6E in das iPhone 13 einziehen soll, hatte es bereits vor einigen Wochen gegeben.

Wi-Fi 6E bietet mehr Entfaltungsmöglichkeiten

Auch Samsung unterstützt bereits Wi-Fi 6E in seinem zuletzt vorgestellten neuen Galaxy S21 Ultra. Wi-Fi 6E beinhaltet die selben Eigenschaften wie Wi-Fi 6, es erweitert lediglich das Frequenzspektrum, das genutzt werden kann. Wi-Fi 6E erstreckt sich auch auf den Sechs-GHz-Bereich. In den USA haben die Aufsichtsbehörden unlängst den Weg für die Nutzung eines größeren Teils des Sechs-GHz-Bereichs frei gemacht, im Raum der EU soll dies im Laufe des Jahres erfolgen.

Gerade in urbanen Räumen können die 2,4- ung Fünf-GHz-Bereiche vielerorts regelrecht überlaufen, sodass zusätzliche Frequenzen die Heimnetzwerke entlasten. Das iPhone unterstützt Wi-Fi 6 seit dem iPhone 11 respektive dem iPhone SE 2020.

