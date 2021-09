Home Deals iPhone 13 Mini mit 40 GB im Vodafone Smart XL Boost für 39,95€ Zuzahlung

Ende der Woche ist es so weit, die ersten Vorbesteller halten das neue iPhone 13 in ihren Händen. Wer nicht zum Zuge gekommen ist und das neue iPhone überdies in einem Vertrag kombinieren will, sollte nun die Ohren spitzen. Über preisboerse24.de gibt es dafür ein attraktives Angebot.

Das iPhone 13 Mini im Vodafone Smart XL

Das iPhone 13 Mini bietet nahezu alles was das Herz begehrt: Eine Dual-Kamera, ein OLED-Display sowie mit 128 GB doppelt so viel Speicher für das Einstiegsmodell wie das iPhone 12 Mini. Für ausreichendes Arbeitstempo sorgt der A15 Bionic. Viel spannender ist natürlich der Tarif (Affiliate-Link). Dieser bietet euch 40 GB Datenvolumen mit 5G und einer maximalen Geschwindigkeit von 500 Mbit/s. Dazu gibt es noch eine Allnet-Flat für das Schreiben von SMS und Telefonieren. Anbei der Tarif einmal im Detail:

iPhone 13 Mini m. 128 GB Speicher für einmalig 39,95€ Zuzahlung

40 GB Datenvolumen mit 5G und max. 500 Mbit/s

Allnet-Flat Telefonie

Allnet-Flat SMS

4 Monate Deezer kostenfrei dazu

100€ Wechselprämie bei Rufnummermitnahme

monatlich 44,99€ statt 51,99€

Einmaliger Anschlusspreis 39,99€

Anmerkung

Der Aktionstarif lässt sich mit der Wechselprämie von 100,00€ noch bis Ende des Monats abschließen, was einen effektiven Grundpreis von knapp 40,00€ ergibt. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate vor Ablauf des Vertrags, das ist wichtig zu wissen. Denn für den Tarif gibt es einen monatlichen Rabatt von 7,00€, damit ihr auf die versprochenen 44,99€ kommt – nach 24 Monaten läuft dieser aus. Ab dem 25. Monat kostet der Tarif also 51,99€.

