Home Daybreak Apple iPhone 13-Kamera riesig | MacBook Air bunt | in iPhone-Fabrik eingesperrt – Daybreak Apple

iPhone 13-Kamera riesig | MacBook Air bunt | in iPhone-Fabrik eingesperrt – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Wie groß wird denn nun die Kamera des iPhone 13? Ziemlich groß, könnte man annehmen – unterdessen sollten Tester tunlichst die Finger von der Beta der HomePod-Software 15 lassen. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apples iPhone 13 kommt wohl mit einer noch einmal deutlich verbesserten Kamera. Welche neuen Features sie bringt – ob Autofokus für die Ultraweitwinkelinse oder SensorShift für weitere Modelle, die Hauptkameraanordnung könnte größer werden. Wie das aussehen könnte, zeigt sich erneut in Leaks, die im Netz aufgetaucht sind, hier dazu mehr.

Das MacBook Air soll bunt werden und zwar nächstes Jahr

Die selben Farben wie der iMac 24 Zoll soll es bekommen, das MacBook Air, das zumindest vermutet einer der bekannteren Leaker, allerdings wird den Kunden hierfür noch ein wenig mehr Geduld abverlangt, hier dazu die Infos.

In der Fabrik eingesperrt?

Wenn das stimmen sollte, wäre es ein Skandal: Viele tausend Fabrikarbeiter bei Zulieferern auch in Apples Lieferkette sollen gezwungen werden, in der Fabrik zu schlafen, um keine Corona-Ausbrüche zu erzeugen. In Vietnam war es in den letzten Monaten verschiedentlich zu Covid-19-Ausbrüchen gekommen, nun ergreifen die Fabrikbesitzer offenbar drastische Maßnahmen, mehr dazu hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die Apple Watch hat offenbar schon wieder einem Menschen das Leben gerettet. Diesmal wäre der Amerikanerin fast nicht aufgefallen, dass sie in tödlicher Gefahr schwebte, mehr dazu hier.

Audacity ärgert seine Kunden.

Beziehungsweise eher das Verhalten der neuen Besitzer der Audioschnittsoftware. Deren Verhalten wird stellenweise gar als ungehörig wahrgenommen, während die neuen Besitzer wohl eine gewinndringendere Nutzung des Tools auf mehr Plattformen im Blick haben.

Das iPhone 14 soll ein 120 Hz-Display bekommen.

Alle Modelle des übernächsten Modells werden ein 120 Hz-Panel besitzen, das zumindest behaupten zuletzt angeblich gut informierte Medien in Asien. Damit wäre Apple allerdings auch ganz hinten dran in der Liste, die dieses Feature einführen, hier dazu die Details.

Damit darf ich mich für heute verabschieden und wünsche euch einen entspannten Mittwoch.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!