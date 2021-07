Home Gerüchte iPhone 14: 120 Hz in allen Modellen?

iPhone 14: 120 Hz in allen Modellen?

Das iPhone 14 könnte die 120 Hz-Displays in alle neuen Modelle bringen: Aktuell wird erwartet, dass Apple erstmals in diesem Jahr 120 Hz im iPhone 13 realisieren wird, jedoch nur in den Pro-Modellen. Kommendes Jahr dann sind womöglich auch die günstigeren Modelle an der Reihe. Früh dran wäre Apple hier freilich nicht.

Apple wird seine iPhones perspektivisch mit einem 120 Hz-Display ausstatten, das im iPad Pro aktuell noch ProMotion heißt – und zwar alle neuen Modelle eines Lineups, das berichten zumindest aktuell südkoreanische Medien unter Berufung auf Quellen in der Industrieproduktion. Danach werden alle Modelle des iPhone 14 ein 120 Hz-Display erhalten, heißt es.

Möglich werden soll dies unter anderem dadurch, dass der Fertiger LG Display in den kommenden Monaten dazu übergehen wird, seine Produktion von OLED-Panels für Apple nach und nach vollständig auf LTPO-Panels umzustellen. Diese Panels sind die Voraussetzung für 120 Hz, die Displaytechnik erlaubt nämlich nicht nur einen stromspurenderen Betrieb, sondern ermöglicht auch die variable Bildwiederholrate der Panels. Denn nur durch eine situationsbedingte Anpassung der Bildwiederholfrequenz ist eine vernünftige Akkulaufzeit eines Smartphones möglich.

Das iPhone 13 Pro Soll bereits 120 Hz unterstützen

Für diesen Herbst werden bereits die ersten Modelle des iPhone mit 120 Hz erwartet, nachdem es entsprechende Spekulationen bereits vor Jahren gegeben hatte – die stets enttäuscht wurden.

Immerhin, aktuell häufen sich bereits wieder die teils stichhaltige Prognosen, wonach Apple das iPhone 13 mit 120 Hz ausstatten werde, allerdings sollen nur die beiden Pro-Modelle des kommenden Lineups das Feature erhalten. Mit Blick auf den übrigen Smartphonemarkt erscheint das kaum noch zeitgemäß.

