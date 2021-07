Für Spaß bei der Arbeit? Buntes MacBook Air mit M2 soll 2022 kommen

Apple bringt angeblich im kommenden Jahr ein buntes MacBook in den Handel, das behaupten einschlägig bekannte Leaker. Und da bunt bei Apple aktuell ja bekanntlich Trend ist, wäre ein buntes Air nicht allzu abwegig. Welche Farben hättet ihr gern?

Kommt ein buntes MacBook Air im kommenden Jahr? Einer der etwas bekannteren Leaker behauptet nun genau das. Er äußerte sich in der Vergangenheit bereits zu Modellen aus Apples Mac-Linie mit M1-Prozessor und nun legt er nach.

Just wanted to share some details on when to expect the next generation M2 (not the M1X which is reserved for the Pro Mac devices). This processor is on track to release in the first half of 2022 alongside the upcoming colorful Macbook (Air).

