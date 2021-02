Home iPhone iPhone 12 Pro und Mini 2021 leicht schwächer: Verkäufe dennoch weiter robust

Die Verkäufe des iPhone 12 beginnen sich zuletzt leicht abzuschwächen. Aufs gesamte Jahr gesehen, gehen einige Beobachter aktuell von weniger verkauften Geräten aus, als noch vor einigen Wochen. Dennoch wird die Zahl verkaufter Geräte im Vergleich zum Vorjahr wohl weiter steigen.

Apples iPhone 12 (Affiliate-Link) ist das stärkste iPhone seit Jahren. Kein Modell seit dem iPhone 6 von 2014 wurde von den Verbrauchern stärker nachgefragt, dennoch gibt es für das iPhone 12 auch Rückschläge. Unter anderem konnte so etwa das iPhone 12 Mini bei den Verbrauchern wie in einer früheren Meldung berichtet nicht punkten und dieser Umstand ließ nun zuletzt Samik Chatterjee seine Erwartungen an die Verkaufszahlen senken.

Der Analyst von JP Morgan sieht neben dem schwachen iPhone 12 Mini auch eine rückläufige Nachfrage nach dem iPhone 12 Pro. Das große Pro Max-Modell und vor allem das 6,1 Zoll-iPhone 12 tragen den Erfolg des Vierer-Lineups. Vor diesem Hintergrund senkt Chatterjee seine Prognose verkaufter iPhones im Jahr 2021 von 236 Millionen auf nun 230 Millionen Einheiten.

iPhone-Verkäufe legen dennoch weiter zu

Doch auch mit diesem Wert würde sich eine Steigerung der Verkäufe von rund 13% im Vergleich zum Vorjahr ergeben. Im März-Quartal rechnet der Analyst mit rund 52 Millionen weltweit verkauften iPhones, was rund drei Millionen verkauften Einheiten weniger als in seiner letzten Schätzung entsprechen würde. Dafür werden sich die Verkäufe im Sommerquartal seinem Ausblick nach auf weltweit rund 42 Millionen Einheiten belaufen, ein Plus von rund sechs Millionen verkauften Geräten im Vergleich zur vorangegangenen Schätzung.

In der ersten Jahreshälfte werden die Zulieferer von Apple wohl geschätzt zwischen 80 und 90 Millionen iPhones an Apple ausliefern.

