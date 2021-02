Home Betriebssystem iOS 14 ist auf 80% aller aktiven iPhones installiert

iOS 14 ist aktuell auf rund 80% aller iPhones installiert. Blickt man auf die aktuelleren Modelle, die in den letzten Jahren verkauft wurden, ist die Verbreitung noch etwas höher. iPadOS 14 verbreitet sich auch rasch, jedoch ein wenig langsamer als das aktuelle System für das iPhone.

Apple hat abermals seine Statistikbücher für Entwickler und interessierte Beobachter geöffnet und neue Zahlen zur Verbreitung der diversen Systemversionen vorgelegt. Sie stammen vom 24. Februar.

Danach ist iOS 14 aktuell auf rund 80% aller aktiven iPhones installiert. Blickt man auf alle iPhones, die innerhalb der letzten vier Jahre verkauft worden sind – das ist eine Größe, die Apple seit einiger Zeit gesondert aufführt – liegt die aktuelle Verbreitung von iOS 14 sogar bei 86%. Die Verbreitung hat sich damit erwartungsgemäß seit Veröffentlichung des letzten Einblicks abgebremst: Am 15. Dezember letzten Jahres war iOS 14 auf rund 72% aller iPhones in Benutzung. Auf rund 81% aller in den letzten vier Jahren verkauften Geräte war das aktuelle System zu diesem Zeitpunkt bereits angekommen, Apfelpage.de berichtete.

iOS 13 wird noch von rund 12% der aktiven iPhones verwendet, 2% nutzen frühere Versionen.

Verbreitung von iPadOS 14 steigt langsamer

Damit wird das aktuelle iOS wie üblich gut von den Nutzern aufgenommen. Auch wenn iOS 14 wie auch seine Vorgänger einige Bugfix-Updates benötigte, die teilweise durchaus ärgerliche und unnötige Fehler beseitigt hatten, kann der Start von iOS 14 unter dem Strich dennoch als Erfolg gewertet werden. Katastrophale Probleme mit dem neuen System blieben nach dessen Start aus. Neue Features wie die Widgets auf dem Homescreen befeuerten zudem die Update-Bereitschaft.

iPadOS 14 kommt etwas langsamer bei den Kunden an. Vor allem ältere Geräte werden gemächlicher aktualisiert: Rund 71% aller iPads nutzen bereits iPadOS 14, auf Geräten, die innerhalb der letzten vier Jahre verkauft wurden, liegt die Verbreitung immerhin bei 84%. Zum Vergleich: Mitte Dezember lagen diese Werte noch bei 61% respektive 75% der Geräte.

