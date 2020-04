iPhone 12-Leak zeigt mögliches Kamera-Design mit LiDAR-Scanner

Das iPhone 12 wird wohl den LiDAR-Scanner des iPad Pro erben. Ob der noch ein wenig weiterentwickelt wird, als die Version im iPad Pro, bleibt abzuwarten. Nun zeigt ein Leak, wie das Kameradesign im iPhone 12 aussehen könnte.

Das iPhone 12 wird wohl den LiDAR-Scanner erhalten, den auch das jüngst vorgestellte iPad Pro besitzt. Dieser wird die Triple-Cam aus Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv ergänzen, das im iPhone 11 Pro Einzug hielt. Nun tauchten Leaks auf Twitter und Instagram von from Concepts iPhone, auf, die zeigen sollen, wie das iPhone 12 respektive dessen Kameraanordnung aussehen sollen.

@appleinsider @MacRumors @9to5mac you guys excited about iPhone 12Pro and 12ProMax with Lidar? pic.twitter.com/CQaQcb6hQ5

— Fudge (@choco_bit) April 5, 2020