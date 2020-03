iPhone 12: Weitere Kamera-Verbesserungen sollen kommen

Vor allem die Kamera wird wohl im iPhone 12 erneut das Highlight sein. Dabei wird nun erneut über eine Funktion spekuliert, die bereits früher ins Gespräch gebracht wurde: Eine verbesserte Bildstabilisierung.

Apple wird im iPhone 12 wohl erneut die Kamera deutlich verbessern. Das iPad Pro hat bereits kürzlich eine 3D-Kamera erhalten, die durch einen LiDAR-Sensor realisiert wird, Apfelpage.de berichtete. Es ist davon auszugehen, dass diese Technik auch im neuen iPhone 12 Einzug halten wird. Darüber hinaus soll aber auch eine weitere Neuerung kommen: Die Sensor Shift genannte Technologie ermöglicht eine bessere Bildstabilisierung. Über diese Verbesserung wurde kurz vor Weihnachten bereits erstmals gesprochen, Apfelpage.de berichtete. Während iPhones aktuell bereits eine Bild- und Videostabilisierung besitzen, setzt Sensor Shift an einer Stabilisierung des Sensors an, dadurch ist sie effektiver.

iPhone 12 auch mit verbesserter Blende

Apple wird das iPhone 12 Pro mit dem Time-of-flight-Sensor ausstatten, sagt nDas un auch ‚ Ming-Chi Kuo in einer Notiz von TF International Securities. Das iPhone 12 Pro Max wird wohl so groß wie nie zuvor und kommt möglicherweise mit 6,7 Zoll großem Display. Die Blendenöffnung ändert sich der Notiz des Analysten nach wohl ebenfalls, gesprochen wird von einer 1/2.6-Blende. Welche Version des iPhone 12 konkret welche Verbesserung erhält, ist noch nicht kla.

In künftigen iPhone-Generationen wird dann womöglich eine Periskop-Linse verbaut, die einen verbesserten Zoom ermöglicht. Aktuell unterstützen iPhones einen zweifachen optischen Zoom, in Zukunft, ab 2022, könnte so ein fünffacher optischer Zoom ermöglicht werden.

