iPhone 12: Kein Ladegerät im Lieferumfang, dafür 20 Watt-Charger separat erhältlich

Das iPhone 12 kommt ohne Ladegerät und Kopfhörer im Lieferumfang, diese Annahme wird seit Wochen geäußert. Neues Futter bekommt die Prognose heute von asiatischen Branchenbeobachtern. Apple werde versuchen, entstehende Mehrkosten durch 5G durch den Verzicht auf zusätzliches Zubehör teilweise auszugleichen, heißt es. Ein 20 Watt-Ladegerät müssen Kunden bei Bedarf separat erwerben.

Apple wird das iPhone wohl in diesem Jahr ohne Ladegerät und Kopfhörer im Lieferumfang ausliefern. Über entsprechende Gerüchte hatten wir in den letzten Wochen immer wieder berichtet. Diese Befürchtung erhielt heute neue Nahrung: Die Analysten der asiatischen Marktbeobachtung TrendForce haben sich ebenfalls zur Frage des Lieferumfangs beim iPhone 12 geäußert. Apple werde auf Ladegerät und Kopfhörer verzichten, notierten die TrendForce-Experten.

Apple werde auf diese Weise versuchen, Teile der entstehenden Mehrkosten auszugleichen, die durch 5G im iPhone 12 verursacht werden. Diese sollen dem Vernehmen nach bis zu 85 Dollar beim iPhone 12 mit Sub6GHz-5G und bis zu 135 Dollar beim mmWave-5G-iPhone 12 betragen.

Apple wird wohl auf Nachhaltigkeit verweisen

Durch den Verzicht auf Ladegerät und Kopfhörer spart Apple nicht nur die Fertigung, sondern auch Frachtkosten auf dem Postweg. Weitere Möglichkeiten der Einsparung ergeben sich nach Einschätzung von Experten aus der Nutzung günstiger Technologien im iPhone 12, etwa beim Akku, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

Apple wird zum iPhone 12 wohl ein 20 Watt-Ladegerät anbieten, so TrendForce. Dieses muss allerdings von den Kunden separat erworben werden. Das iPhone 12 wird im Herbst in vier Varianten erwartet. Die Preise sollen sich auf dem Niveau des Vorgänger-Lineups oder leicht darüber bewegen. Falls überhaupt, ist zu vermuten, dass Apple sich hinsichtlich des Verzichts auf das gewohnte Zubehör auf Fragen der Nachhaltigkeit stützen wird. So würde man eine aus ökonomischen Erwägungen getroffene Entscheidung als Maßnahme zur Reduzierung des weltweiten Elektroschrotts präsentieren.

