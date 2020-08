Schuld ist Apple: Epic schickt E-Mail an Fortnite-Spieler und informiert über fehlende vierte Staffel unter iOS

Fortnite-Spieler, die bislang unter iOS oder macOS am Spiel teilgenommen haben, erhielten unlängst Post von Epic. Darin informierte sie das Spielestudio darüber, dass die neue Staffel des Plattformers nicht auf Apple-Geräten spielbar sein wird und machte zugleich Apple dafür verantwortlich. Zuvor hatte Epic sich dagegen entschieden, die Bedingungen von Apple für eine erneute Aufnahme in den App Store zu erfüllen.

Das Kräftemessen zwischen Apple und Epic setzt sich fort. Nach wie vor versucht das Spielestudio, den Zorn der Massen auf Apple zu mobilisieren. Hierzu verweist man nun auf die neue Staffel von Fortnite. Diese nächste Staffel mit Figuren aus dem Marvel-Universum wird für alle Plattformen mit Ausnahme von Apples Systemen erscheinen. Epic hat nun eine E-Mail an alle Nutzer von iOS und macOS, die das Spiel bis jetzt gespielt hatten verschickt, in der diese über den bevorstehenden Start der neuen Staffel ebenso informiert wurden wie darüber, dass sie auf Apple-Geräten nicht erscheinen werde. Dafür machte Epic ausdrücklich Apple verantwortlich. Epic erklärte, Apple habe Fortnite unter iOS und macOS blockiert und plane, es Epic unmöglich zu machen, das Spiel für Apple-Kunden weiterzuentwickeln. Als Ergebnis dieses Schrittes können iOS-Nutzer die aktuelle Staffel von Fortnite weiterhin spielen, erhalten aber keinen Zugriff mehr auf neue Items.

Epic gibt nicht nach

Apple hatte darauf hingewiesen, dass Fortnite umgehend wieder in den App Store aufgenommen werden könnte, würde Epic den Auslöser des Streits aus dem Spiel entfernen: Die Möglichkeit, an iTunes vorbei günstiger das Fortnite-Spielgeld zu erwerben. Epic lehnt dies allerdings ab und hatte versucht, die Verbannung aus dem App Store mit einer einstweiligen Anordnung zu beenden. Der zuständige Richter schloss sich allerdings Apples Position an, wonach es Epic jederzeit möglich sei, die nötigen Voraussetzungen für eine erneute Aufnahme von Fortnite zu schaffen. Die regulären Verhandlungen im Rahmen der von Epic eingereichten Klagen gegen Apple und Google laufen, bis dahin bleiben iOS-Nutzer allerdings abgehängt. Der nächste Verhandlungstag in dieser Sache ist für den 28. September angesetzt.

In einer anderen Angelegenheit hatte Epic indes mehr Glück: Epic konnte die Gerichte davon überzeugen, dass es Apple nicht erlaubt werden dürfe, die Nutzung und Weiterentwicklung der Unreal Engine unter iOS und macOS zu verbieten. Diese wird auch von zahlreichen Drittanbietern genutzt, ihre Verbannung aus der Apple-Welt würde verschiedene andere Spiele ebenfalls unbenutzbar machen. In der Folge bleibt der Entwickler-Account von Epic einstweilen aktiv.

