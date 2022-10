Home Betriebssystem iPadOS 16: Start am kommenden Montag

iPadOS 16: Start am kommenden Montag

Apple wird iPadOS 16 für alle Nutzer nächste Woche veröffentlichen. Damit behält Mark Gurman Recht, der einen Launch bereits zuvor für die Woche vom 24. Oktober erwartet hatte. Highlight des neuen Systems ist der Stage Manager.

Das ist neu gewesen: Erstmals hat Apple iOS und iPadOS nicht zeitgleich in der neuen Hauptversion für alle Nutzer veröffentlicht. Freiwillig war das wohl nicht, Apple konnte den Stage Manager nicht rechtzeitig in einen annähernd hinreichend funktionsfähigen Zustand versetzen.

Mit dem Stage Manager erlangen einige iPads so etwas wie echtes Multi-Tasking – anfangs war diese Verbesserung den Modellen mit M-Series-Chip vorbehalten, später erst bequemte sich Apple, das Feature einigen weiteren Modellen zu schenken. Nur iPad Pro-Modelle erhalten die neue Funktion.

iPadOS 16 kommt am Montag für alle Nutzer

Apple wird iPadOS 16.1 am kommenden Montag, den 24. Oktober für alle Nutzer zum Download zur Verfügung stellen, wie das Unternehmen heute bestätigt hat. Damit bestätigt sich eine zuvor getätigte Prognose von Mark Gurman. Der hatte die kommende Woche bereits als Start für iPadOS 16 in Aussicht gestellt.

Bis vor kurzem war der Stage Manager noch von beträchtlichen Problemen befallen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Es bleibt abzuwarten, ob Apple es geschafft haben wird, ein sauberes Nutzererlebnis zu präsentieren.

