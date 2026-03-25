Nuki kündigt das Keypad 2 mit Aliro-Unterstützung an

Erst vor wenigen Tagen deutete sich an, dass Nuki kurz vor dem Marktstart eines neuen Keypad steht – nun ist das Ganze offiziell. Ab sofort lässt sich das neue Zubehör bestellen, die Besonderheit liegt in der Unterstützung des neuen Standards Aliro.

Keypad 2 mit NFC ist nun offiziell

Die zeitnahe Vorstellung deutete sich bereits vergangene Woche an, Apfelpage berichtete: Das neue Nuki Keypad 2 ist mit NFC sowie Unterstützung für Aliro ausgestattet und ermöglicht damit auch Apple HomeKey. Im Zentrum steht die Funktion „Tap to Unlock“, bei der es genügt, iPhone oder Apple Watch kurz an das Keypad zu halten, um die Tür ohne Öffnen einer App zu entriegeln. Grundlage ist die NFC-Technologie, bekannt etwa von Apple Pay, kombiniert mit HomeKey für eine nahtlose Integration ins Apple-Ökosystem.

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Das Keypad lässt sich direkt in Apple Home einbinden, unterstützt den Express Mode und kann über die Home-App oder die Nuki-App verwaltet werden. Besonders im Alltag zeigt sich die Apple Watch als praktisch, da kein Gerät aus der Tasche genommen werden muss. Als Erweiterung für bestehende, Matter-kompatible Nuki Smart Locks konzipiert, lässt sich das System einfach nachrüsten, erfordert jedoch ein kompatibles Schloss sowie ein NFC-fähiges Gerät und ist dank Matter zukunftssicher in verschiedene Smart-Home-Plattformen integrierbar.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Keypad 2 lässt sich ab sofort vorbestellen. Wer dies direkt bei Nuki erledigt, kann unter Umständen von einem Upgrade-Rabatt in Höhe von 25 Prozent profitieren. Die Details dazu gibt es auf der Webseite. Alle anderen müssen 179 Euro investieren.