Gravierende Sicherheitslücke: Update auf iOS 26.4 dringend empfohlen

Apple hat gestern Abend iOS 26.4 und Co zum Download bereitgestellt. Wer iOS 26-fähige iPhones mit älterer Software nutzt, sollte nun dringend updaten. Sicherheitsforscher haben entsprechende Lücken gefunden, die nur durch die aktuelle Version behoben werden.

Auf Github ist ein Exploit-Kit aufgetaucht, das für eben jene iPhones zur großen Gefahr werden kann. Wer ein iPhone 11 oder Neuer mit iOS 18 betreibt, profitiert womöglich nicht vollumfänglich von Apples Schutzmaßnahmen.

Malware lässt sich leicht ausnutzen

Die Malware hört auf den Namen „DarkSword“ und nutzt eine ganze Reihe von Schwachstellen in Apples Software aus. Nicht gepatchte iPhones können bereits durch das einfache Aufrufen manipulierter Websites kompromittiert werden, das Extrahieren sensibler Daten ist danach einfach.

Ein Sicherheitsforscher spricht von „übler“ Malware, die frei verfügbar ist und „sich viel zu einfach umfunktionieren“ lässt.

Apples Update-Politik erklärt

Prinzipiell versorgt Apple seine iPhones gewissenhaft und vor allem lange mit Sicherheitsupdates. Das gilt auch für Geräte, die nicht mehr mit der aktuellen Software kompatibel sind. Problematisch wird es aber, wenn ein Gerät – wie in diesem Fall – iOS 26 und seine Punktupdates unterstützt, vom Nutzer aber nicht auf die aktuelle Version aktualisiert wird. So werden etwa Sicherheitslücken auf dem iPhone XR, XS und XS Max mit iOS 18.7.7 gestopft, für das iPhone 11 gibt es dieses Update aber nicht. Wer auf einem iPhone 11 oder Neuer den vollen Schutz will, muss auf iOS 26.4 updaten.

Gestern Abend hat Apple entsprechende Sicherheitspatches auch für alte Geräte freigegeben. Ein Update unter Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate wird in jedem Fall dringend empfohlen.