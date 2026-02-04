Home » Betriebssystem » iOS 26.2.1 nervt Nutzer mit hohem Akkuverbrauch und Abstürzen: Euch auch?
4. Februar 2026

Roman van Genabith

iOS 26.2.1 nervt Nutzer mit hohem Akkuverbrauch und Abstürzen: Euch auch?

  • iOS 26.2.1 sorgt bei vielen Nutzern offenbar für einigen Ärger.
  • Nutzer beobachten häufige Abstürze auch bei einfachen Systemaktionen.
  • Auch soll iOS 26.2.1 den Akku übermäßig schnell entleeren.

iOS 26.2.1 sollte eigentlich ein lautloses Update sein: Die jüngste kleine Aktualisierung für Apples aktuelles iPhone-Betriebssystem brachte als Nutzlast laut Apple hauptsächlich die Unterstützung der neuen AirTags mit: Apples zweite Auflage des münzgroßen Treckers hat einen lauteren Lautsprecher und eine größere Suchreichweite. Doch offenbar ist Apples Entwicklern bei der Entwicklung so mancher Fehler unterlaufen.

iOS 26.2.1 saugt iPhones leer und lässt sie abstürzen, bei euch auch?

Die Aktualisierung sorgt bei vielen Nutzern offenbar für eine deutlich zu rasche Entleerung des Akkus, entsprechende Berichte häufen sich zuletzt in sozialen Medien.

Schlimmer noch: Das iPhone neigt unter dieser Version wohl auch gehäuft zu Abstürzen und zwar bei den einfachsten Aktionen wie etwa der Nutzung des App-Switchers. Auch Face ID funktioniert bei Betroffenen teils nicht, zudem kann es vorkommen, dass sich Kontrollzentrum- und HomeKit-Buttons nicht mehr drücken lassen. Teils kommt es auch zu spontanen Geräteneustarts.

Wie viele Nutzer von diesen Bugs betroffen sind und was die Ursachen dafür sein könnten, ist unklar. Wer das Update allerdings noch nicht geladen hat, sollte die Installation für den Moment vielleicht noch aufschieben, sofern keine AirTags der zweiten Generation genutzt werden sollen.

Habt ihr auch die beschriebenen Probleme mit iOS 26.2.1? Schreibt es uns in den Kommentaren.

15 Gedanken zu „iOS 26.2.1 nervt Nutzer mit hohem Akkuverbrauch und Abstürzen: Euch auch?“

  1. Bei mir ist es vor allem auf der Apple Watch bemerkbar. Extremer Akku-Verbrauch mit der Apple Watch Ultra. Und auf meinem iPhone, auf dem ich gestern iOS 26.3 Beta 3 installiert habe, ist es besonders schlimm. Akku ist in weniger als einem halben Tag leer und das auf einem neuen iPhone 17 Pro Max.
  3. Also bei mir läuft es wie eh und je, 2 Tage mit dem 17 Pro Max e-sim Version, kein Problem. Ebenso die Apple Watch 11, läuft und läuft. Hatte noch nie die beschriebenen Probleme nach einem Update, auch früher nicht. Denke es handelt sich da um verkorkste Geräte. Wer sein iPhone pflegt, ab und zu mal einen soft reset durchführt und keine dubiosen Apps drauf installiert hat keine Probleme. Nie.
  6. exakt die beschriebenen Symptome plötzlich nach dem Update. 2-3 Neustarts an Tag, auch ohne Zutun. Ich bemerke das immer, weil ich meine SIM Pin eingeben muss. Hab nur die nötigsten Apps auf dem iPhone. Akku ungefähr 1/3 schneller leer als vorher. iPhone 13 Pro 1TB. Akku max Kapazität noch bei 92%
  11. Benutze das iPad mit Magic Keyboard, unter iOS 18 reichte es zum Ausschalten den Deckel zuzuklappen, unter 26 muss ich es extra ausschalten…sonst ist der Akku am nächsten total leer! So eine Schei…😡
  12. Ich kann die Probleme auch bestätigen! Ich habe ein iPhone 16 Pro. Bis vor dem Update hat der Akku immer vernünftig gehalten. Jetzt habe ich, nachdem ich morgens bei 100% war, spätestens am frühen Abend schon unter 20% Akku!! Auch die Abstürze und teilweise sehr langsames Umschalten in weiterführende Aktionen, sind mittlerweile fast täglich zu beobachten! Gestern wollte ich einen Kontakt per iMessage versenden. Nach der Auswahl womit ich den Kontakt versenden möchte und ich auf Nachrichten geklickt habe, wurde das Telefonbuch nicht geöffnet und ich hatte einen grauen Bildschirm! Das habe ich 4-5 versucht und immer das selbe Ergebnis! Ich musste erst einen Hardreset des iPhones durchführen um das Problem zu beheben. Danach funktionierte das Prozedere „Kontakt teilen“ wieder! Ähnliche Probleme habe ich seit dem Update mit mehren aufeinander folgender Abläufen! Vor dem Update hatte ich solche Probleme nicht, das iPhone 16 Pro lief bei mir immer sehr geschmeidig! Ich hoffe Apple bekommt das schnell wieder in den Griff!!!

