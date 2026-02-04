iOS 26.2.1 sorgt bei vielen Nutzern offenbar für einigen Ärger.

Nutzer beobachten häufige Abstürze auch bei einfachen Systemaktionen.

Auch soll iOS 26.2.1 den Akku übermäßig schnell entleeren.

iOS 26.2.1 sollte eigentlich ein lautloses Update sein: Die jüngste kleine Aktualisierung für Apples aktuelles iPhone-Betriebssystem brachte als Nutzlast laut Apple hauptsächlich die Unterstützung der neuen AirTags mit: Apples zweite Auflage des münzgroßen Treckers hat einen lauteren Lautsprecher und eine größere Suchreichweite. Doch offenbar ist Apples Entwicklern bei der Entwicklung so mancher Fehler unterlaufen.

iOS 26.2.1 saugt iPhones leer und lässt sie abstürzen, bei euch auch?

Die Aktualisierung sorgt bei vielen Nutzern offenbar für eine deutlich zu rasche Entleerung des Akkus, entsprechende Berichte häufen sich zuletzt in sozialen Medien.

Schlimmer noch: Das iPhone neigt unter dieser Version wohl auch gehäuft zu Abstürzen und zwar bei den einfachsten Aktionen wie etwa der Nutzung des App-Switchers. Auch Face ID funktioniert bei Betroffenen teils nicht, zudem kann es vorkommen, dass sich Kontrollzentrum- und HomeKit-Buttons nicht mehr drücken lassen. Teils kommt es auch zu spontanen Geräteneustarts.

Wie viele Nutzer von diesen Bugs betroffen sind und was die Ursachen dafür sein könnten, ist unklar. Wer das Update allerdings noch nicht geladen hat, sollte die Installation für den Moment vielleicht noch aufschieben, sofern keine AirTags der zweiten Generation genutzt werden sollen.

Habt ihr auch die beschriebenen Probleme mit iOS 26.2.1? Schreibt es uns in den Kommentaren.