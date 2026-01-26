Apple hat gerade eben den AirTag 2 vorgestellt.

Er ist lauter und kommt mit einer größeren Reichweite.

Der neue AirTag ist ab sofort verfügbar.

Apple hat heute überraschend den AirTag 2 vorgestellt, mit dem schon lange gerechnet wurde, dessen Start die Gerüchteküche für diese Woche aber dennoch nicht auf dem Zettel hatte. Er bringt in etwa die Neuerungen, die wir erwartet hatten.

Neuer Lautsprecher und größere Reichweite

Der neue AirTag kommt mit einem verbesserten Lautsprecher. Dieser soll rund 50% lauter sein, schreibt Apple in seiner Pressemitteilung. Zudem ist die Reichweite erhöht worden.

Der überarbeitete AirTag kommt mit dem UWB-Chip der zweiten Generation, der die Reichweite deutlich erhöhen soll: Um bis zu 50% steigt die Distanz, aus der die Präzisionssuche funktioniert, so Apple. Zudem kann der AirTag nun erstmals auch von der Apple Watch gesucht werden, verfügbar ab der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2.

Tests hatten gezeigt, dass der alte AirTag im Freien über eine Distanz von bis zu 75 Metern geortet werden kann, während Apple von deutlich geringeren Entfernungen spricht. Wie viel der neue AirTag in Zusammenspiel mit einem iPhone 17 mit dem aktuellen UWB-Chip der zweiten Generation leistet, wird sich noch zeigen müssen.

Neuer AirTag ab sofort verfügbar

Der neue AirTag kann ab sofort bei Apple bestellt werden. Er kostet als Einzelexemplar 35 Euro, die Vierer-Kollektion kann für 119 Euro bestellt werden, auch mit kostenloser Gravur.