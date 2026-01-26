Apple veröffentlicht iOS 26.2.1 für alle Nutzer

Apple hat gerade eben iOS 26.2.1 für alle Nutzer veröffentlicht. Das Update bringt den Support für die neuen AirTags. Auch watchOS hat ein Update erhalten.

Apple hat gerade eben das Update auf iOS 26.2.1 für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt. Die Aktualisierung, die etwa 840 MB groß ist, kann damit ab sofort geladen und installiert werden. Dies ist wie üblich in den Einstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update möglich.

iOS 26.2.1 bringt Unterstützung für neue AirTags

Das Update auf iOS 26.2.1 bringt laut Apple die Unterstützung für den neuen AirTag mit mehr Reichweite und besserem Lautsprecher, den Apple heute vorgestellt hatte. Dieser kann ebenfalls ab sofort bestellt werden.

Erstmals ist es auch möglich, von der Apple Watch aus einen AirTag zu suchen, hierfür braucht ihr eine Apple Watch Series 9 oder eine Apple Watch Ultra 2 oder höher. Entsprechend hat Apple auch für watchOS ein Update zur Verfügung gestellt.

Ältere iOS-Versionen wurden heute ebenfalls mit einem Update bedacht.