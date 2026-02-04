Hue-App ist in Version 5.60.1 erschienen: das ist neu

Mit einer kleinen Verzögerung stattet Signify seine Hue-App mit einem Feature aus, welches bereits für Anfang Januar versprochen wurde. Es handelt sich dabei um weitere Übersetzungen für seinen KI-Assistenten, der das Einrichten von Leuchtmitteln und Szenen erleichtern soll.

Hue-App in Version 5.60.1 erschienen

Nach dem Update der Hue-App – und optional einem Firmware-Update der Hue Bridge Pro – ist die neue Funktion sofort einsatzbereit. Der KI-Assistent lässt sich direkt über die Startseite aufrufen, wo ein kleines rundes Icon unten rechts die bisherige Suche ersetzt. Ziel der Neuerung ist vor allem eine einfachere Bedienung: Statt sich durch Menüs zu klicken, formuliert ihr eure Wünsche künftig in natürlicher Sprache – wahlweise per Texteingabe oder Sprachbefehl. Anbei einmal die Release-Notes:

er Hue Al-gestützte Assistent ist jetzt auch auf Spanisch, Deutsch und Niederländisch verfügbar! Fragen Sie nach Szenenempfehlungen oder erstellen Sie ganz neue, steuern Sie Ihre Beleuchtung und erstellen Sie sogar Automatisierungen, indem Sie einfach das gewünschte Verhalten beschreiben. Sie müssen lediglich Ihre Eingabe im Al-Chat eingeben oder Ihre Stimme aufzeichnen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Sie können jetzt einen benutzerdefinierten Erfassungsbereich erstellen, um festzulegen, welcher Teil des Bildausschnitts Ihrer kabelgebundenen Kamera Ihre Beleuchtung einschaltet. Gehen Sie zu Kameraeinstellungen → Lichter auslösen → Auslösebereich → Benutzerdefinierter Bereich. Sie können sogar auswählen, ob die Beleuchtung bei einer Person, einem Fahrzeug, einem Tier oder einer anderen Bewegung eingeschaltet werden soll.

Jetzt können Sie zusätzlich zur Auswahl des Klingeltons auch den Ton Ihrer Video-Türklingel auswählen und so noch besser steuern, wie Ihre Türklingel Ihre Besucher begrüßt. Gehen Sie zu Türklingeleinstellungen → Türklingelton.

Update ist kostenfrei erhältlich

Das Update ist selbstverständlich wieder kostenfrei erhältlich, genau wie die App selbst, und kann ab sofort im iOS App Store geladen werden.

-> Hue-App im App Store