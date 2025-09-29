Apple hat gerade eben das Update auf iOS 26.0.1 für alle Nutzer veröffentlicht – klingt umspannend, doch dieses Patch behebt einige gar nicht so kleine Probleme, die im Alltag heftig an den Nerven zerren konnten.

Apple hat gerade eben das bereits länger erwartete Update auf iOS 26.0.1 für alle Nutzer veröffentlicht. Die Aktualisierung ist fast ein Gigabyte groß. Das überrascht auch nicht so sehr, wenn man sich die Liste der damit eingebrachten Fehlerbehebungen anschaut. Denn iOS 26.0.1 tut mehr, als sich um den bereits früh aufgetauchten Bug der Kamera-App in den neuen iPhones zu kümmern.

Diese Probleme löst iOS 26.0.1

Da war bekanntlich auch noch das nervige Problem der zeitweise verlorenen WLAN- und Bluetooth-Verbindungen – und iOS 26.0.1 bügelt noch weitere Bugs aus. Apple schreibt hierzu:

Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates für dein iPhone, einschließlich der folgenden Fehlerbehebungen:

Manchmal wird auf iPhone 17-, iPhone Air- und iPhone 17 Pro-Modellen die WLAN- und Bluetooth-Verbindung getrennt.

Bei einer kleinen Anzahl von iPhone-Benutzer:innen kann es nach dem Update auf iOS 26 nicht möglich sein, eine Verbindung zu einem Mobilfunknetz herzustellen.

Fotos, die unter bestimmten Lichtverhältnissen mit iPhone 17-, iPhone Air- und iPhone 17 Pro-Modellen aufgenommen wurden, können unerwartete Artefakte enthalten.

App-Symbole werden nach dem Hinzufügen eines eigenen Farbtons möglicherweise leer angezeigt.

VoiceOver wird für einige Benutzer:innen möglicherweise deaktiviert, nachdem auf iOS 26 aktualisiert wurde.

Sind die beschriebenen Probleme bei euch nach dem Update behoben? Teilt es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel mit.