Kein neues iOS nebst neuer Gerätegeneration ohne ein dringliches Bugfix-Update auf oder schon hinter der Ziellinie: Auch dieses Jahr muss Apple seine neuen iPhone-Modelle umgehend mit einem Hotfix versorgen, um ein Problem zu beheben. Immerhin: Diesmal betrifft es nur die Kamera und verhindert offenbar nicht die Geräteaktivierung.

iOS 26 bekommt schon bald sein erstes Update: Apple steht offenbar kurz vor der Veröffentlichung von iOS 26.0.1. Laut einem verlässlichen Insider auf X, der von MacRumors zitiert wird, trägt die Version die Build-Nummer 23A350 oder eine ähnliche Kennung.

Das Update soll einen Kamerafehler auf dem neuen iPhone Air sowie den iPhone-17-Pro-Modellen beheben. In Tests etwa von CNN war es vereinzelt zu schwarzen Bildstellen und weißen Linien gekommen, wenn sehr helle LED-Lichtquellen direkt in die Kamera strahlten. Apple bestätigte das Problem und kündigte eine Korrektur in einem bevorstehenden Update an.

Release-Termin von iOS 26.0.1 noch nicht fix

Ob iOS 26.0.1 weitere Fehlerkorrekturen oder Verbesserungen enthalten wird, ist noch unklar. Da die neuen iPhones bereits morgen in den Verkauf starten, gilt ein zeitnaher Release jedoch als wahrscheinlich.

Vergangene Woche hatte Apple bereits watchOS 26.0.1 veröffentlicht, das auf der Apple Watch Ultra 3 Satellitenverbindungen in Mexiko freischaltet.