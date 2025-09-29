Es erwarten euch vier neue Spiele bei Apple Arcade im Oktober 2025

Der Monatswechsel steht vor der Tür und wir wollen euch natürlich nicht die Neuzugänge von Apple Arcade vorenthalten. Abonnenten dürfen sich unter anderem auf die aktuelle Version des offiziellen NBA-Game freuen. Wir geben euch einen Überblick.

Die neuen Spiele auf Apple Arcade

Wir reden hier von NBKA 2K26, was klar im Fokus von Apple Arcade für den kommenden Monat liegt. Die neue Version des Klassikers erscheint am 16. Oktober 2025 mit zahlreichen Neuerungen und Verbesserungen. Den Entwicklern zufolge erhalten Spieler in der neuesten Version des Titels die Möglichkeit, verschiedene Epochen der nordamerikanischen Basketballliga nachzuspielen. Beginnend mit der Rivalität zwischen Larry Bird und Magic Johnson lassen sich historische Saisons der Liga nachvollziehen. Der Karrieremodus wurde ebenfalls angepasst, die Spielfiguren lassen sich unter anderem stärker individualisieren. Zudem wird es diese drei neuen Titel geben:

Thomas & Friends: Let´s Roll+

Dominoes: Classc Tile Game+

Piffle+

Was kostet Apple Arcade?

Apple Arcade kostet nun monatlich 6,99 Euro und weist nun deutlich mehr als 200 verschiedene Titel auf. In den vergangenen Wochen und Monaten konnte Apple zudem einige namhafte Blockbuster-Games zu Apple Arcade herüberholen. Wichtig zu wissen, hier gelistete Spiele dürfen weder Werbung noch zusätzliche In-App-Käufe enthalten