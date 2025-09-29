macOS 26.0.1 und Co.: Auch weitere Updates für Apple-Nutzer

Apple hat heute Abend auch weitere Updates für seine Systeme verteilt. So wurde auch macOS 26.0.1 für alle Nutzer veröffentlicht, das einen Fehler in Zusammenhang mit dem Mac Studio behebt.

Apple hat heute Abend neben iOS 26.0.1 auch macOS 26.0.1 für alle Nutzer zum Download bereitgestellt. Das Update kann wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update geladen und installiert werden. Ein aktuelles System-Backup zu haben, schadet in diesem Zusammenhang nie.

macOS 26.0.1 behebt das Problem, dass das neue macOS Tahoe nicht auf einem Mac Studio mit M3-Chip installiert werden konnte.

Updates beheben auch Sicherheitsprobleme

Zudem wurden auch watchOS 26.0.1, visionOS 26.0.1 und tvOS 26.0.1 sowie eine aktualisierte HomePod-Software 26.0.1 für alle Nutzer zum Download bereitgestellt.

Laut Apples Notizen zu den Updates beinhalten die Aktualisierungen wichtige Sicherheitsverbesserungen und werden allen Nutzern zur Installation empfohlen.