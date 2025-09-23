Das neue iPhone 17 macht offenbar in einigen Fällen ein wenig Probleme bei der WLAN-Verbindung. Diese bricht unter bestimmten Umständen kurz ab. Auch Bluetooth ist offenbar betroffen und es erwischt scheinbar alle neuen iPhone-Modelle gleichermaßen. Allerdings sind nicht alle Nutzer betroffen und der Bug tritt wohl nur situativ auf. Beobachtet ihr ebenfalls Probleme?

Seit dem Verkaufsstart am Freitag berichten erste Käufer des iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und iPhone Air über sporadische WLAN-Ausfälle. In Foren wie Reddit und der Apple-Support-Community sind innerhalb weniger Tage Hunderte Kommentare dazu erschienen.

Konkret bricht die Verbindung bei manchen Nutzern kurz ab und wird nach dem Entsperren des Geräts automatisch wiederhergestellt. Auch CarPlay kann betroffen sein, da das System im Auto auf WLAN basiert.

Ist die Apple Watch das Problem?

Einige Nutzer sehen einen Zusammenhang mit einer gekoppelten und entsperrten Apple Watch, bestätigt ist dies jedoch nicht. Danach soll der, Bug nur auftreten, so lange die Uhr entsperrt am Handgelenk getragen wird, im entsperrten Zustand oder wenn man ganz ohne Smartwatch unterwegs ist, dagegen nicht.

Unklar ist, ob es sich um ein Hardware- oder Softwareproblem handelt. Apple setzt erstmals auf den selbst entwickelten N1-Chip für Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread, anstelle der bisher genutzten Broadcom-Lösungen. Eigentlich sollte der Chip laut Apple die Energieeffizienz steigern und Funktionen wie AirDrop und Personal Hotspot zuverlässiger machen.

Ob das kommende iOS 26.0.1 bereits einen Fix enthält, ist offen, ebenfalls, ob die gestern erschienene iOS 26.1 Beta 1 das Problem adressiert.

Habt ihr hierzu interessante Beobachtungen gemacht? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.