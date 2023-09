Home Betriebssystem iOS 17 und iPadOS 17: Updates sollen 2023 gleichzeitig erscheinen

iOS 17 und iPadOS 17 sollen dieses Jahr wohl gleichzeitig veröffentlicht werden. Im Vorjahr lagen einige Wochen zwischen den Release, die Folge größerer Probleme bei der Entwicklung. Diesmal soll es anders sein und die finalen Versionen sind hoffentlich auch weitgehend frei von Fehlern.

Apple möchte in diesem Jahr wohl die Updates auf iOS 17 und iPadOS 17 gleichzeitig für alle Nutzer in ihrer finalen Version veröffentlichen, das schreibt Bloomberg unter Berufung auf Informationen aus dem Umfeld von Apple. Damit dürfte ein Release im Nachgang der Keynote oder weniger Tage später geplant sein.

Apple hat zuletzt die achte Beta an die Entwickler verteilt, die Agentur geht davon aus, dass dies bereits die finale Version von iOS 17 und iPadOS 17 sein könnte.

Dieses Jahr keine Probleme bei der Entwicklung?

Allerdings könnte ein Release Candidate noch morgen Abend an die Developer verteilt werden. Im letzten Jahr hatte Apple iPadOS 17 deutlich nach der Veröffentlichung von iOS 17 nachgeschoben, es hatte gravierende Probleme bei der Fertigstellung dieses Updates gegeben.

Diese waren vor allem bei der Arbeit am Stage Manager aufgetaucht, der eine Desktop-ähnlichere Bedienung ermöglicht und in iPadOS 17 noch einmal deutlich weiterentwickelt wurde. Es bleibt zu hoffen, dass Apple iOS 17 und iPadOS 17, wie auch die übrigen neuen Hauptversionen, in einem weitgehend tadellosen Zustand und ohne böse Überraschungen an die Endnutzer ausgeben wird. Im Vorjahr waren noch eine ganze Reihe kleiner, hastig erstellter Hotfix-Updates nötig, um die gröbsten Unrundheiten zu beseitigen, was den neuen Systemen deutliche Image-Verluste zugefügt hatte.

