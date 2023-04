Home Apple iOS 17 mit offenem App Store | Mac Studio nicht tot | watchOS 10 ein großes Update – Daybreak Apple

iOS 17 mit offenem App Store | Mac Studio nicht tot | watchOS 10 ein großes Update – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Der Mac Studio hat vielleicht doch noch eine größere Zukunft vor sich. Der kompakte Highend-Mac war vor kurzem schon fast totgeschwiegen worden, nun sieht es aber wieder anders aus – ich darf euch nach einem Kurzurlaub wieder zum Überblick am Morgen begrüßen.

Nachdem ich mir einige wirklich mehr als überfällige Tage der Erholung gegönnt habe, in denen ihr unter der Leitung meines Kollegen Fabian dennoch nicht auf den täglichen Mix aus Gerüchten und News verzichten musstet, freue ich mich nun, euch wieder den Apple-Tag zusammenzufassen. Der brachte gestern eine interessante Wendung im Fall Mac Studio. Apple soll diesen Rechner doch nicht in nächster Zeit abkündigen, eher im Gegenteil: Neue Modelle seien bereits in Planung, heißt es, hier ein wenig mehr dazu. Was dies nun für den Mac Pro bedeutet, ist allerdings unklar.

iOS 17 bringt wohl den offenen App Store

Es ist erstaunlich, wie sehr Apple den Kunden über die Jahre eingeredet hat, nur das eigene, auf Provision ausgerichtete App Store-Modell könne Sicherheit und Datenschutz gewährleisten. Gerade in letzterer Hinsicht ist genau das Gegenteil der Fall, wie wir nun wissen, das nur nebenbei. Entwickler sind zudem nicht glücklich mit der App Store-Praxis, wie sie jetzt ist. Daher kann die Leistung der EU, als Vorreiter für mehr Regulierung eine Öffnung des App Stores zu erzwingen, gar nicht hoch genug gewürdigt werden, diese erfolgt wohl mit iOS 17, zunächst vermutlich in Europa, hier die Infos.

watchOS 10 soll ein sehr großes Update werden

Die Apple Watch wird 2023 wohl keine großartigen Neuerungen auf der Hardwareseite bekommen, was schade genug ist. Softwareseitig soll es dagegen ganz anders aussehen: watchOS 10 werde das größte Update für die Apple Watch seit 2015, heißt es, hier die Infos. Die Neuerungen wird man dem Vernehmen nach vor allem an der Oberfläche finden, wo sich in den letzten Jahren tatsächlich auch nicht viel getan hat.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple will auch am iPad auf OLED-Panels setzen, diese sollen in den kommenden Jahren eingeführt werden. Dünner sollen sie sein, zugleich auch kostengünstiger in der Produktion, hier mehr dazu.

Das Apple-Sparkonto ist da.

Es wäre für Kunden in Deutschland recht attraktiv, denn es bietet über 4% Zinsen auf bis zu 250.000 Dollar. Unglücklicherweise wird es für deutsche Kunden wohl nie verfügbar sein, hier die Infos.

MultiView auf dem Apple TV ist da.

Bis zu vier Spiele kann der geneigte Zuschauer gleichzeitig auf seinem Apple TV sehen, das ist allerdings nur für Fans amerikanischer Ballsportarten interessant, hier die Infos.

Und ich darf euch noch unseren Apfelplausch-Booster Shot ans Herz legen, zu ungewöhnlichem Termin, ebenfalls eine urlaubsbedingte Verschiebung.

Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag.

-----

