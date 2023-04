Home Mac Gurman: Zwei neue Mac Studio in Planung

Der Mac Studio ist womöglich doch keine einmalige Erscheinung gewesen. Apple soll gleich mehrere Nachfolger planen. Der Rechner mit dem M1 Ultra-Prozessor war vor einem Jahr vorgestellt worden, allerdings kam kürzlich das Gerücht auf, dass er womöglich keine Zukunft hat.

Apple wird den Mac Studio womöglich noch nicht auslaufen lassen. Neue Modelle seien in Arbeit, so Mark Gurman von Bloomberg, der sich in der neuesten Version seines wöchentlich erscheinenden Newsletters mit einem Ausblick auf verschiedene neue Macs beschäftigt hat.

Gurman war es auch, der noch vor gar nicht langer Zeit in Frage stellte, dass es eine Zukunft für den kompakten Hochleistungs-Mac gebe, Apfelpage.de berichtete. Nun aber revidierte er seine Einschätzung.

Gleich zwei neue Mac Studio geplant

Apple habe derzeit zwei neue Mac Studio-Modelle in der Entwicklung, so Gurman. Allerdings ging er nicht auf deren mögliche Spezifikationen ein, auch hinsichtlich eines Zeitplans teilte er keine weiteren Details.

Es ist zu erwarten, dass ein möglicher Nachfolger des Mac Studio mit einem M2 Ultra-Chip ausgestattet wäre, unklar bleibt allerdings, worin sich ein kommender Mac Studio und der ebenfalls erwartete neue Mac Pro voneinander unterscheiden werden, zuletzt war häufig befürchtet worden, der neue Mac Pro könnte weniger modular aufgebaut sein, wie wir in entsprechenden Meldungen berichtet hatten. Er wäre damit einem Mac Studio relativ ähnlich.

Auch hinsichtlich eines neuen Mac Pro herrscht noch weitgehende Unklarheit über einen möglichen Zeitplan zur Veröffentlichung, es ist denkbar, dass hier erst der Herbst mehr Neuigkeiten bringt.

