iOS 17.1 schon in Vorbereitung, noch ein Update für iOS 16 voraus?

iOS 17 steht schon in den Startlöchern, aber wenigstens ein weiteres Update soll iOS 16 noch bekommen, b bevor das neue System ausrollt. Angeblich wird Apple eine Aktualisierung auf iOS 17 vorlegen.

Es dauert nur noch wenige Wochen, bis Apple iOS 17 für alle Nutzer veröffentlicht, doch zuvor oder zeitgleich zum Launch wird es vielleicht noch ein weiteres Update für iOS 16 geben. Gerüchten zufolge plant Apple, eine Aktualisierung auf iOS 15.6 zu veröffentlichen. Zuletzt war watchOS mit einem kleinen Bugfix-Update versorgt worden, nun scheint es, als ob Apple für iOS statt eines Updates auf iOS 16.6.1 einen etwas größeren Versionsschritt geht.

Es ist nicht klar, was Apple in iOS 16.7 noch ergänzen oder verbessern wird, allerdings dürfte Apple auch nach dem Launch von iOS 17 noch weiter Sicherheitsupdates für das dann veraltete System bereitstellen. Nutzern ist es mit dem Start einer neuen Hauptversion überlassen, ob sie auf diese wechseln oder einstweilen bei der Vorgängerversion bleiben möchten.

iOS 17.1 schon in Vorbereitung

Zugleich ist iOS 17.1 bereits in Arbeit und zeigt sich in den Logfiles diverser Portale, was wenig verwundert. iOS 17 wird ohne einige angekündigte Features an den Start gehen, die Journal-App wird etwa nicht mit dabei sein, einige Verbesserungen von AirDrop ebenfalls nicht.

iOS 17.1 wird darüber hinaus viele Bugs beheben, die das neue System in den ersten Wochen ohne Zweifel plagen und die Nutzer verärgern werden.

