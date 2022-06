Home Betriebssystem iOS 16 lässt euch den Zugriff aufs Clipboard für Apps abdrehen

Apple bringt in iOS 16 neue Berechtigungen zum Zugriff auf die Zwischenablage. Wenn der Nutzer erstmals Inhalte aus dem Clipboard in einer App einfügen möchte, muss er zunächst den Zugriff auf die Zwischenablage genehmigen. Das soll den Abfluss sensibler Daten verhindern.

Apple hat in iOS 16 eine neue Sicherheitsmaßnahme eingeführt. Das neue Betriebssystem kommt mit der App-Berechtigung, den Zugriff auf die Zwischenablage genehmigen oder einschränken zu können. Wenn der Nutzer erstmals versucht, etwas aus der Zwischenablage in eine App einzufügen, wird er gefragt, ob die App, die er gerade nutzt, Zugriff auf das Clipboard bekommen darf. Lehnt er ab, wird die App das Clipboard nicht auslesen können.

Mehr Schutz für sensible Daten

Mit iOS 14 führte Apple erstmals eine eingeschränkte Überwachung der Clipboard-Aktivitäten ein. Nutzer erhielten eine Information, wenn Apps auf das Clipboard zugriffen, doch konnten sie zunächst nichts dagegen tun.

In der Folge fiel bei einigen Apps wie TikTok auf, dass sie heimlich auf die Zwischenablage zugegriffen hatten, TikTok hat dieses Verhalten dann abgestellt. Nun wird aus der einfachen Überwachung eine echte Kontrolle mit der Möglichkeit, die Zwischenablage für Apps zu sperren.

So sollen sensible Informationen wie Passwörter, die sich manchmal in der Zwischenablage befinden können, vor dem unerlaubten Zugriff durch fremde Apps geschützt werden. iOS 16 erscheint im Herbst für alle Nutzer kompatibler Geräte. Welche iPhones kompatibel sind, lest ihr hier. Derzeit ist die erste Beta für Entwickler verfügbar, die diese Neuerung offenbart. Noch immer können sich Details der Funktionalität bis zum Release ändern.

