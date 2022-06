Home Betriebssystem iOS 15.6 und iPadOS 15.6 Beta 4 für Entwickler ist da

iOS 15.6 und iPadOS 15.6 Beta 4 für Entwickler ist da

Apple hat heute Abend iOS 15.6 und iPadOS 15.6 Beta 4 für die registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Die neue Beta erscheint zwei Wochen auf die vorangegangene Testversion der kommenden Aktualisierung. Diese wird in einigen Wochen für alle Nutzer erscheinen.

Apple hat am heutigen Dienstag Abend eine neue Beta von iOS 15.6 und iPadOS 15.6 für alle registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Um die neue Beta laden und installieren zu können, muss wie üblich das passende Entwicklerprofil auf dem iPhone oder iPad installiert sein.

Die Beta 4 von iOS 15.6 und iPadOS 15.6 wird zwei Wochen auf die Verteilung der letzten Fassung des kommenden Updates an die Entwickler ausgegeben.

Apple behebt weitere Fehler

Relevante Neuerungen bringen Updates zu dieser späten Zeit des Zyklus einer Hauptversion nicht mehr, es wird allerdings noch an der Integration von Ausweisdokumenten in den USA nachgearbeitet.

Apple wird die finale Fassung von iOS 15.6 und iPadOS 15.6 in einigen Wochen für alle Nutzer zum Download zur Verfügung stellen.

Beobachtet ihr Neuerungen in der neuen Beta von heute? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

Der Beta-Test von iOS 16 läuft unterdessen ebenfalls weiter, dieses Update liegt aktuell in der zweiten Testfassung vor.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!