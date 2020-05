iOS 13.5 Golden Master mit Corona-API, Face ID-Masken-Fix und Notfallpass-Übermittlung ist da

Apple hat gerade eben die Golden Master von iOS 13.5 für die Entwickler zum Download bereitgestellt. Damit dürfte die finale Version für alle Nutzer nu noch wenige Tage entfernt sein. Apple wird mit iOS 13.5 auch die Schnittstelle zur Kontaktverfolgung bei Corona-Infektionen in iOS implementieren. Eine Public Beta könnte noch folgen.

Apple hat gerade eben iOS 13.5 Golden Master für die Entwickler bereitgestellt, somit liegt jetzt die mutmaßlich letzte Version von iOS 13.5 für di Developer vor. Sofern keine schwerwiegenderen Probleme auftreten, wird diese Fassung in Kürze auch an alle Nutzer verteilt.

iOS 13.5 wird unter anderem die Schnittstelle für die Kontaktverfolgung bei Corona-Infektionen in iOS implementieren.

iOS 13.5 kommt mit Anti-Corona-Maßnahmen

Diese kann dann von den verschiedenen Apps staatlicher Stellen genutzt werden, funktioniert aber keinesfalls ohne eine solche installierte App auf dem iOS-Gerät, hier und hier haben wir weitere Details hierzu für euch. Weiterhin bringt iOS 13.5 eine erleichterte Eingabe des Passcodes, wenn Face ID aufgrund einer Maske nicht funktioniert, Apfelpage.de berichtete. Und schließlich bringt iOS 13.5 noch die Möglichkeit, den Notfallpass automatisch mit den Rettungskräften zu teilen, wenn ihr den Notruf wählt.

Sodann beinhaltet iOS 13.5 in der Golden Master noch verschiedene Bugfixes, etwa in Zusammenhang mit einem Problem, bei dem der Bildschirm beim Abspielen von Streaming-Videos von Webseiten schwarz bleiben konnte.

