Maske auf und Face ID klappt nicht? iOS 13.5 Beta 1 bringt Erleichterung

Mit iOS 13.5 reagiert Apple auf die Maskenpflicht in vielen Ländern und die damit einhergehende Einschränkung bei Face ID. Um die Entsperrung des iPhone zu beschleunigen, zeigt iOS jetzt schneller die Aufforderung zur Code-Eingabe an. Die Änderung zeigt sich aktuell in der neuen Beta 1 von iOS 13.5, ob sie so bleibt oder vor Freigabe der finalen Version noch verändert wird, muss sich zeigen. Wie findet ihr die Änderung?

In Deutschland sowie vielen anderen Ländern herrscht inzwischen eine allgemeine Maskenpflicht für Bürger in verschiedenen Lebenslagen wie etwa beim Einkaufen, im öffentlichen Nahverkehr oder für den Aufenthalt in öffentlichen Gebäuden. Face ID im iPhone reagiert auf ein verdecktes Gesicht nicht gerade positiv, will heißen: Die Erkennung scheitert – und das muss auch so sein, soll eine Gesichtserkennung sicher sein. Tutorials für eine Erkennung mittels Face ID trotz Maske gibt es zwar bereits, doch Apple hat nun ebenfalls reagiert und lässt iOS nun den Nutzer schneller seinen Code eingeben.

Neue Beta beschleunigt Entsperrung per Code für maskentragende Nutzer

Wenn nun ein Nutzer sein iPhone entsperrt, soll iOS erkennen, wenn der Nutzer eine Maske trägt. In dem Fall wird umgehend die Tastatur zur Eingabe des Passcodes präsentiert. Bis jetzt resultierte eine fehlgeschlagene Erkennung per Face ID stets in einigen Sekunden Wartezeit, bis der Nutzer nach weiteren Fehlversuchen schließlich den Code eingeben konnte.

Die Neuerung hat Apple nun in die heute vorgelegte Beta 1 von iOS 13.5 eingebaut, wie findet ihr die Änderung?

