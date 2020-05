Apple veröffentlicht watchOS 6.2.5 für alle Nutzer

Apple hat gerade eben watchOS 6.2.5 für alle Nutzer veröffentlicht. Das Update bringt unter anderem die EKG-App nach Saudi-Arabien, ebenso die Benachrichtigungen bei unregelmäßiger Herztätigkeit. Darüber hinaus werden einige Zifferblätter aktualisiert.

Apple hat gerade eben watchOS 6.2.5 für alle Nutzer veröffentlicht, nachdem zuvor bereits die GM für Entwickler vorgelegt worden war. Mit watchOS 6.2.5 bringt Apple die EKG-App zu Nutzern in Saudi-Arabien. Das EKG kann ab der Apple Watch Series 4 verwendet werden. Auch die Benachrichtigung bei unregelmäßiger Herztätigkeit kann jetzt von Nutzern in Saudi-Arabien verwendet werden, der Start dieser Funktionen in dem Land hatte sich bereits während der Beta angedeutet.

Kleinere Verbesserungen in watchOS 6.2.5

Weiter bringt watchOS 6.2.5 einige aktualisierte Zifferblätter und beinhaltet die üblichen allgemeinen Verbesserungen von Stabilität, Sicherheit und Performance.

Das letzte größere Update auf watchOS 6.2 hatte unter anderem die Abos und Käufe universeller Apps auf die Apple Watch gebracht.

Um watchOS 6.2.5 installieren zu können, muss die Apple Watch auf dem Ladegerät liegen, der Akku der Uhr muss zu wenigstens 50% geladen sein und die Apple Watch muss mit dem selben WLAN wie das gekoppelte iPhone verbunden sein.

Zuvor am Abend hatte Apple wie berichtet bereits die GM von iOS 13.5 für die Entwickler veröffentlicht, eine Freigabe für alle Nutzer ist nicht mehr weit.

