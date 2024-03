Home iPhone Immer das neueste iOS: Apple Stores können iPHones bald noch in der Verpackung updaten

iPhones sollen bald immer mit der aktuellsten iOS-Version ausgeliefert werden, dafür sorgen soll ein Gerät, mit dem sich die Einheiten auch in ihrer Verpackung aktualisieren lassen. Die neue Vorrichtung soll dieses Jahr in ersten Stores zum Einsatz kommen.

Apple möchte in Zukunft dafür sorgen, dass iPhones stets mit der aktuellsten Version von iOS auf den Markt kommen. Das war in der Vergangenheit häufig nicht der Fall, mit teils unangenehmen Folgen.

Immer wieder kam es vor, dass ein neues iPhone-Modell mit einem Softwareproblem konfrontiert war, das nur mit einer hastig zum Launch nachgeschobenen Hotfix-Aktualisierung gelöst werden konnte oder die Geräte gerieten bei Einrichtung und Aktivierung in eine Schleife und wurden unbenutzbar. Das möchte Apple nun verhindern.

Neue Vorrichtung spielt Updates in verpackte iPhones

Das neue System, mit dem Apple dieses Problem lösen möchte, heißt „Presto“, wie der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters schreibt.

Das Gerät basiert auf MagSafe und anderen drahtlosen Verbindungstechnologien, ist eine Eigenentwicklung von Apple und wird auch nur in Apple Retail Stores und anderen Einrichtungen des Unternehmens zum Einsatz kommen.

Mit „Presto“ kann ein iPhone auf den neuesten Stand von iOS aktualisiert werden, während es bereits eingepackt ist, ohne dass es ausgepackt und von außen eingeschaltet werden muss.

Die neue Vorrichtung soll in diesem Jahr in allen Apple Retail Stores in den USA eingeführt werden. Ob und wann die Geräte in weitere Stores in anderen Ländern kommen werden, ist noch nicht bekannt.

