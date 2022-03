Home Mac iMac 27 Zoll weg: Ist ein großer iMac jetzt tot?

iMac 27 Zoll weg: Ist ein großer iMac jetzt tot?

Die Keynote brachte einige Änderungen im Lineup des Mac am Desktop. Es gibt keinen großen iMac mehr. Ob ein solcher noch geplant ist, ist nicht bekannt. Damit vermochte Apple einmal mehr, die Beobachter alt aussehen zu lassen.

Leaks zu kommenden Produkten von Apple sind immer häufiger ziemlich zutreffend: Auch die vergangene Keynote hat gezeigt, dass die meisten Prognosen, die von Branchenkennern als belastbar eingestuft wurden, auch zutreffen. Das neue iPhone SE ist hierfür ein gutes Beispiel, fast alle Leaks traten ein. Mit dem neuen iPad Air 5 ist es nicht anders.

Es gibt allerdings auch immer wieder Überraschungen, eine solche ist sicherlich der Mac Studio. Hierzu hatten sich erst ganz kurz vor der Keynote Andeutungen ergeben, doch eine weitere Tatsache ist fast noch bemerkenswerter.

Der große iMac ist weg

Apple hat mit der Einführung des Mac Studio auch den alten iMac 27 Zoll mit Intel-Innenleben aus dem Verkauf genommen. Dass dieser Schritt anstand, war klar, er war technisch schon lange deutlich veraltet. Allerdings war die Gemeinde der Analysten bis jetzt davon ausgegangen, dass ein neuer großer iMac eingeführt werden würde, mit Apple Silicon-Chip. Hierzu hatte etwa Ross Young sogar mehrfach angemerkt, er werde mit einem Mini-LED-Display kommen.

Nun aber ist gar kein großer iMac mehr im Lineup, was bei einigen Kunden schon auf Ablehnung stößt. Die Frage ist: Bleibt das so? Immerhin hat Apple auch schon angedeutet, demnächst einen neuen Mac Pro vorzustellen. Vor diesem Hintergrund ist ein iMac Pro mit Mini-LED-Display im Sommer oder später im Jahr zumindest noch nicht völlig abwegig. Ross Young hatte bekanntlich auch den Sommer als mögliches Launch-Fenster genannt. Die Hoffnung auf einen neuen großen iMac ist also nicht nicht tot.

-----

