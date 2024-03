Home Apps Hue-App: Update auf Version 5.11.0 reicht Unterstützung für Dymera-Leuchtmittel nach

1. März 2024

Die Hue-App ist funktional, mehr auch nicht. Wir verweisen immer wieder auf Drittanbieter-Apps wie iConnectHue, doch Signify werkelt beständig an seiner App. Mit dem neuen Update lässt sich nun die neue Wandleuchte Dymera einbinden.

Die neue Wandleuchte Dymera vereint zwei unabhängig voneinander steuerbare Lichtquellen als eine Lampe in der Hue-App. So lassen sich die beiden Lichter der Hue Dymera problemlos gemeinsam und auch einzeln steuern. Ebenfalls punkten kann die Hue Dymera bei der Helligkeit mit Standard-Weiß von 2.700 Kelvin. Hier werden bis zu 970 Lumen erreicht, was deutlich mehr ist als bei den oben genannten Alternativen. Das Update sorgt nun dafür, dass diese in der App angesteuert werden kann. Dazu gibt es weitere Verbesserungen in Sachen Stabilität und Performance.

Das Update ist selbstverständlich wieder kostenfrei erhältlich, genau wie die App selbst, und kann ab sofort im iOS App Store geladen werden. Die Wandleuchte lässt sich direkt auf der Webseite von Signify ordern, zum Preis von 219,95 Euro

Angemerkt sei hier an der Stelle, dass für diese Funktion die aktuelle Bridge vorausgesetzt ist. Die ist leicht zu erkennen, da es sich um das eckige Modell handelt. Für diese gab es letzte Woche noch eine neue Firmware, welche die Integration in Matter verbessern soll.

