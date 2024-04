Home Apps Hue-App in Version 5.14 bringt die Widgets zurück

Verfasst von Patrick Bergmann // 4. April 2024 um 19:00 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

In Sachen smarter Beleuchtung ist das System Philips Hue von Signify nach wie vor das Maß aller Dinge, was primär an der Vielfalt der angebotenen Leuchtmittel liegt. Aber auch in Sachen App kann der Hersteller Boden gutmachen und damit kommen wir zum aktuellen Update der Hue-App. Die liegt nun in Version 5.14 vor und bringt ein längst eingestelltes Feature wieder mit.

Hue-App liefert wieder Widgets aus

Die älteren User von Philips Hue werden sich noch erinnern: Auf dem sogenannten Heute-Screen gibt es die Heute-Ansicht und vor einigen Jahren konnte man dort Widgets von der Hue-App platzieren. Irgendwann wurde diese Einstellung gestrichen und feiert nun ihr Comeback. Wer die App auf Version 5.14 aktualisiert, kann sich die Widgets sowohl im Homescreen als auch auf dem Sperrbildschirm ablegen. Anbei einmal die Release-Notes:

Juhu, wir haben Widgets! Steuern Sie Ihre Beleuchtung direkt über den Startbildschirm, den Sperrbildschirm oder die Heute-Ansicht – tippen Sie einfach auf das Plus-Symbol (+) und suchen Sie „Hue“.

Freunde von Hue-Schaltern wurden schlauer: Sie können jetzt zeitbasiertes Licht, den Szenenzyklusmodus, die Szene „Natürliches Licht“ und mehr verwenden.

Speichern Sie Szenenänderungen mit einem Fingertipp. Anstatt zum Bearbeiten auf das Stiftsymbol zu tippen, können Sie jetzt einfach ein beliebiges Licht aus dem Raum oder der Zone anpassen – und dann die gesamte Szene bearbeiten, in der es aktiv ist. Tippen Sie oben links auf „Speichern“, um eine neue Szene zu erstellen oder die Änderungen in Ihrer ursprünglichen Szene zu speichern.

Update ist kostenfrei erhältlich

Das Update ist selbstverständlich wieder kostenfrei erhältlich, genau wie die App selbst, und kann ab sofort im iOS App Store geladen werden.

Angemerkt sei hier an der Stelle, dass für diese Funktion die aktuelle Bridge vorausgesetzt ist. Die ist leicht zu erkennen, da es sich um das eckige Modell handelt.

