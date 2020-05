HomePod zwischenzeitlich nicht lieferbar: Hoffnung auf Update verfliegt

Der HomePod war für einige Kunden zwischenzeitlich nicht lieferbar. Hoffnungen auf ein bevorstehendes Update scheinen sich allerdings zu zerschlagen. Was immer für die Unregelmäßigkeiten verantwortlich war, wurde offenbar von Apple aus der Welt geschafft. Ohnehin waren nicht alle Kunden von dem Effekt betroffen.

Kommt bald ein neuer HomePod? Diese Hoffnung hegten Kunden von Apple kurzfristig heute früh, als der aktuelle HomePod im Apple Store auf einmal nicht mehr lieferbar war: Ausverkauft, lautete die Ansage bei Apple. Sowas passiert häufiger, wenn Apple neue Generationen eines Produkts einführt und die Restbestände des alten Modells noch abverkauft. Allerdings scheint sich diese Hoffnung nun wieder zerschlagen zu haben.

Wer aktuell den HomePod in Deutschland bestellt, wird ab dem 20. Mai beliefert. Ohnehin waren nur wenige Kunden, etwa in den USA, von dieser zeitweisen Einschränkung betroffen.

HomePod Mini könnte noch dieses Jahr kommen

Unklar bleibt, was die zeitweise ausgesetzte Verfügbarkeit verursacht hat. Denkbar wären Probleme irgendwo in der Lieferkette oder eine Logistikstörung, beides in Zeiten von Corona durchaus nicht so abwegige Überlegungen. Die Spekulationen um ein Update des HomePod bleiben aber. Bekannte Analysten von Bloomberg und TF International Securities hatten in den letzten Wochen häufiger über einen neuen HomePod gesprochen, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Denkbar wäre etwa ein HomePod Mini zu einem kleineren Preis. Eine Aktualisierung noch in diesem Jahr soll angestrebt werden. Der HomePod würde von einer wie auch immer gearteten Hardwareauffrischung definitiv profitieren.

