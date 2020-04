Bloomberg: iPhone 12 im iPad Pro-Design, HomePod Mini als Echo-Herausforderer und AirTag für 2020 geplant

Das iPhone 12 Pro soll designtechnisch an ein kleines iPad Pro erinnern. Damit würden sich Gerüchte um eine kantigere Erscheinungsform des neuen iPhones bestätigen. Auch soll das Display künftig ohne Kurve auskommen, dafür aber eine kleinere Notch aufweisen. Ein neuer HomePod soll ebenfalls für 2020 geplant sein.

Das iPhone 12 Pro könnte sich designtechnisch am iPad Pro orientieren, das berichtete über das Wochenende der Redakteur Mark Burgman der Agentur Bloomberg unter Berufung auf Quellen, die angeblich mit der Materie vertraut sind. Damit würden sich entsprechende Vermutungen hinsichtlich einer Designänderung des iPhone 12 bestätigen. Das iPhone 12 soll zudem mit der erprobten Triple-Cam als Hauptkamera plus dem LiDAR-Sensor aus dem iPad Pro ausgestattet sein, heißt es. Die Front indes soll mwie schon zuvor spekuliert it einer kleineren Notch aufwarten. Perspektivisch, so der Bericht, arbeite Apple auch daran, die Notch vollkommen zu beseitigen, auch dieses Gerücht ist nicht neu, fraglich bleibt aber, wann dieses Design realisiert werden kann.

Der Bildschirm des größten Modells soll etwas mehr als 6,5 >Zoll groß sein, das würde der erwarteten Größe von 6,67 Zoll entsprechen.

Kleinerer HomePod noch 2020?

Das iPhone 12 soll mit einem deutlich verbesserten Prozessor mit Fokus auf eine gesteigerte AR-Performance kommen, so Gurman in dem Bericht. Der Marktstart soll noch rechtzeitig zum wichtigen Weihnachtsgeschäft erfolgen, wenngleich die Corona-Pandemie zu Verzögerungen in einzelnen Abläufen führen kann.

Das könne zu einer Verspätung von mehreren Wochen – orientiert am normalen Launch-Plan im September – führen.

Der HomePod soll dieses Jahr ebenfalls ein Update erhalten. Apple plane einen HomePod Mini, heißt es in dem Bericht. Er soll halb so groß wie der aktuelle HomePod sein und dessen Design weitgehend kopieren. Der neue HomePod Mini sei über geraume Zeit entwickelt worden, wobei sich verschiedene Verzögerungen ergeben hätten. Preislich wolle Apple hier deutlich aggressiver vorgehen, um Amazons Echo und den Google Home anzugreifen, die den Smart Speaker-Markt nach wie vor beherrschen.

Auch die übrigen neuen Produkte greift der ausführliche Bericht auf: Apples AirTags sollen tatsächlich die Funktionen bereits existierender Modelle wie den Tile-Tags beinhalten und für dieses Jahr geplant sein. Aufgefrischte Versionen des MacBook Pro, des Apple TV, eines Einsteiger-iPad und auch eines iMac seien ebenfalls in Arbeit, hier bleibt der Bericht aber alle Details wie mögliche Starttermine schuldig.

