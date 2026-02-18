Kurz notiert: tedee rollt Matter-Update für die Smartlocks tedee Go, tedee Go2 und tedeeo G2 Aluminium aus

Der polnische Hersteller tedee hat mit dem tedee Go ein extrem kompaktes Smart Lock im Angebot, welches zudem preislich attraktiv ist. Nun liefert der Hersteller ein Update aus, mit dessen Hilfe ein jahrealtes Versprechen endlich eingelöst ist – die Rede ist von Matter-over-Thread. Wir geben einen kurzen Überblick.

Matter-over-Thread wird ausgerollt

Der Hersteller hatte dieses Update seit Jahren versprochen, laut eigenen Angaben aber bewusst zurückgehalten. Man wolle eine stabile, zukunftssichere und vollständig integrierte Lösung sicherstellen. Wie dem auch sei, das Update ist ab sofort verfügbar und wird in Wellen ausgerollt. Die Verbindung über Thread ermöglicht dabei eine energieeffiziente, zuverlässige Kommunikation innerhalb des lokalen Netzwerks und dürfte die Arbeitsgeschwindigkeit deutlich steigern. Wichtig dabei zu wissen, für die Nutzung von Matter over Thread ist ein kompatibler Thread-Border- Router im jeweiligen Smart-Home-Setup erforderlich.

Rollout dauert etwas

Die Aktualisierung wird automatisch bereitgestellt oder kann manuell über die tedee-App durch Installation der neuesten Firmware-Version durchgeführt werden. Voraussetzung ist die Installation der aktuellsten Firmware-Version über die tedee-App sowie die Nutzung eines Thread-Border-Routers. Dabei gilt es zu beachten, dass der Rollout in Wellen erfolgen wird und es mehrere Wochen andauern kann.