Videos über CarPlay schauen: iOS 26.4 bereitet Apple TV-Support vor

Unter den zahlreichen Neuerungen der Mitte Februar erschienenen ersten Beta von iOS 26.4 gibt es einen spannenden Code-Fund bezüglich Apple CarPlay. In einer zukünftigen Software-Version wird es wohl möglich sein, Videos über die Smartphone-Spiegelung im Auto anzusehen.

Darauf weisen Code-Funde von MacRumors in iOS 26.4 Beta 1 hin. Konkret geht es darin um Referenzen auf eine CarPlay-Videowiedergabe, unter anderem um das Verhalten von Benachrichtigungen während der Wiedergabe.

Wiedergabe im Stand durch Apple TV und Co

Nicht verwunderlich ist es, dass es im Code Hinweise auf die Unterstützung von Apple TV gibt. In iOS 26.4 gibt es den Vermerk darauf, dass ein Apple TV-Abo notwendig ist, um die Wiedergabe auf CarPlay nutzen zu können. Sobald die Funktion verfügbar ist, werden aber sicherlich auch andere Apps darauf zugreifen können.

Klar ist demnach auch, dass die Wiedergabe nur im Stand aktiviert werden kann. Das grenzt die Nutzung zwar deutlich ein, kann aber während Pausen für Kinder praktisch sein, ebenso während des Ladevorgangs eines E-Autos. Wann Apple den Video-Support für CarPlay final freigibt, ist offen. MacRumors weist darauf hin, dass neben der Bereitstellung durch den iPhone-Konzern auch Anpassungen durch die Auto-Hersteller vorgenommen werden müssen.

Ist das eine Funktion, mit der ihr etwas anfangen könnt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.