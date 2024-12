Home Smart Home Face ID entsperrt Haustür: Apple plant wohl eigene Türklingel

Apple will seine Präsenz auf den Smart Home Markt wohl weiter ausbauen. Diese Woche gibt es ein neues Gerücht, wonach man in Kupertino an einer eigenen smarten Türklingel arbeitet. Diese soll Bewohner dank Face ID automatisch ins Haus lassen können.

Das berichtet der in der Regel gut informierte Mark Gurman von Bloomberg. Demnach soll die smarte Klingel ohne Kamera auskommen und mit kompatiblen Schlössern interagieren. Nähert sich eine Person, wird Face ID aktiv und bei Übereinstimmung der hinterlegten Muster automatisch aufgesperrt.

Apple plant Home-Offensive

Apple verkauft bereits einige smarte Schlösser über seinen Online Store. Theoretisch kann die nun geplante Klingel mit bestehenden Schlössern interagieren. Gurman zieht aber auch die Möglichkeit in Erwägung, dass sich Apple mit einem spezifischen Hersteller zusammentut, um ein kompatibles Schloss auf den Markt zu bringen.

Weitere Details sind noch nicht bekannt. Apple wird 2025 wohl mehrere Smart Home-Produkte vorstellen. Apfelpage berichtete bereits über eine kompakte Steuerzentrale und einen HomePod mit Display. Beide sollen in der Entwicklung weit fortgeschritten sein und im kommenden Jahr auf den Markt kommen.

Freut ihr euch auf Apples Smart Home-Offensive? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

