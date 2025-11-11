Vorgänger „eingestellt“: HomePod mini 2 kurz vor Start?

Fünf Jahre ist der HomePod mini mittlerweile alt und Berichte über einen Nachfolger häufen sich. Nun listet ein US-Apple-Händler den kleinen Smart Speaker als „eingestellt“, was Vermutungen über einen unmittelbaren Start es Nachfolgers befeuert.

In sämtlichen Farben wird der HomePod mini bei B&H in den USA als „eingestellt“ gelistet, wie MacRumors beobachtet hat. Auch andere Händler haben das Gerät dem Artikel nach nur noch in begrenzter Stückzahl, in manchen Farben gar nicht mehr im Angebot. Sind das eindeutige Indizien auf den baldigen Start des Nachfolgers?

HomePod mini 2: Was erwarten wir?

Über eine Neuauflage wird seit geraumer Zeit spekuliert, unlängst kündigte Bloomberg einen Start noch im November an. Rein optisch dürfte es dabei keine Überraschungen geben, die interne Hardware soll aber verbessert werden. Traditionell wird der HomePod von einem S-Chip aus der Apple Watch betrieben, aktuell kommt der doch etwas in die Jahre gekommene S5 zum Einsatz. Die Spekulationen über ein aktuelles Modell reichen vom Einsatz des S9 bis zum S11 aus der aktuellen Generation. Auch die Konnektivität will Apple wohl verbessern, der Apple N1 soll Wi-Fi 6E und verbessertes Thread möglich machen.

Was einen Start unwahrscheinlich erscheinen lässt, ist weiterhin das Fehlen einer smarteren Siri. Diese wird frühestens mit iOS 26.4 fertig sein und könnte von einem neuen HomePod mini sowie einem überarbeiteten Apple TV mit entsprechender Hardware für KI-Funktionen profitieren.