Home Deals Höchste Sicherheit mit PureVPN: Sichert euch heute 85 % Rabatt

Verfasst von Valentin Heisler // 26. Januar 2024 um 17:03 Uhr // Deals // Deal, Deals, VPN // Kommentare deaktiviert für Höchste Sicherheit mit PureVPN: Sichert euch heute 85 % Rabatt

Ihr möchtet euch besser gegen die Gefahren aus dem Internet wappnen und seid daher auf der Suche nach einem hochwertigen VPN? Ein Vergleich der einzelnen Anbieter ist jedoch gar nicht so einfach. Deshalb werfen wir heute einen Blick auf PureVPN, wo Datensicherheit besonders großgeschrieben wird. Noch dazu spart ihr bei PureVPN aktuell 85 Prozent.

Tatsächlich ist es schwer, aufgrund der großen Anzahl an VPN-Anbietern die Übersicht zu behalten. Man kämpft sich durch den Dschungel an Informationen und gelegentlich ist man hinterher nicht schlauer als vor der Recherche. Generell empfiehlt es sich, erfahrene Anbieter ins Visier zu nehmen, da diese über ausreichende Ressourcen verfügen, um einen guten Sicherheitsstandard aufzubauen und dauerhaft aufrechtzuerhalten. PureVPN kann einen Kundenstamm von weltweit über drei Millionen zufriedenen Nutzern sowie über 15.000 hochklassige Bewertungen auf Trustpilot vorweisen.

Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um euch PureVPN genauer anzusehen. Denn aktuell bekommt ihr vier Monate geschenkt und könnt den 2-Jahres-Plan dadurch mit 85 Prozent Rabatt abstauben. Effektiv kommt ihr auf nur 1,73 Euro im Monat für ein sicheres und schnelles VPN-Tool.

-> Jetzt bei PureVPN sparen: Satte -85 % Rabatt (4 Monate gratis)

Warum ist qualitatives VPN so wichtig?

Die Nutzung des Internets ist mit gewissen Sicherheitsrisiken verbunden. Einige kann man mit einem effektiven Antivirus-Programm oder – noch besser – mit einem vorsichtigen Umgang eindämmen. Um einen vielseitigen VPN-Dienst kommt man aber kaum herum: Er schützt euch etwa vor Datenkraken in unverschlüsselten Netzwerken oder vor anderen Formen der Cyberkriminalität, die eure privaten Informationen abgreifen wollen. Mit einem Anbieter wie PureVPN verschlüsselt ihr jedoch euren Datenverkehr und maximiert eure Anonymität im Internet. Und ganz ehrlich: Ein VPN-Dienst ist zu preiswert, um davon keinen Gebrauch zu machen.

Der ungekürzte Begriff Virtual-Private-Network deutet bereits auf die Funktionalität des Dienstes hin: Über einen virtuell angesteuerten Remote-Server mit eigener IP-Adresse könnt ihr euren tatsächlichen Standort verschleiern. Damit könnt ihr jedoch nicht nur eure Cybersicherheit erhöhen, sondern auch die Einschränkungen von Geoblocking umgehen: Seid ihr etwa im Urlaub und Netflix zeigt bestimmte Inhalte nicht an, könnt ihr euch einfach mit einer deutschen IP-Adresse verbinden und problemlos die heimischen Inhalte ansehen. Apropos Urlaub: Mit einem aktiven VPN könnt ihr auch bei der Reisebuchung oder beim Online-Shopping sparen, denn die Preise sind etwa für deutsche IP-Adressen meist höher.

Was genau sind die Vorzüge von PureVPN?

Die Grundfunktionalität, den eigenen Standort zu verbergen, ist bei jedem VPN-Dienst gleich und funktioniert nahezu identisch. Bedeutende Unterschiede gibt es jedoch bei der Geschwindigkeit und bei den Sicherheitsbemühungen des Anbieters. Hier spielt PureVPN ganz oben mit: Dank der No-Log-Policy garantiert der Dienst, eure Daten weder zu speichern noch an Dritte weiterzugeben. PureVPN verwaltet seine VPN-Konstellation selbst und bietet euch insgesamt 6.500 Server in 78 Ländern an.

Hier findet ihr kurz und knapp die wichtigsten technischen Details zu PureVPN:

256-Bit-Verschlüsselung für größtmöglichen Schutz eures Datenverkehrs

für größtmöglichen Schutz eures Datenverkehrs Schutz der IPV6-Adresse sowie des DNS-Servers

Automatischer Kill-Switch , damit eure IP-Adresse beim Abbruch der VPN-Verbindung nicht geleakt wird

, damit eure IP-Adresse beim Abbruch der VPN-Verbindung nicht geleakt wird WebRTC-Leak-Schutz und P2P-Schutz

Dedizierte IP , die nur für euch registriert ist

, die nur für euch registriert ist Portweiterleitung

Schutz vor DDoS-Attacken (zum Beispiel beim Gaming)

(zum Beispiel beim Gaming) Apps für sämtliche Betriebssysteme, darunter iOS, iPadOS, macOS und sogar tvOS

Nur noch für kurze Zeit: 85 % Rabatt bei PureVPN

Selbstverständlich ist die Sicherheitsthematik mit einer hohen Priorität verbunden, aber bei der Auswahl des richtigen VPNs geht es auch darum, einen guten Kundenservice zur Verfügung zu haben. Für PureVPN ist der mehrsprachige Kundenservice rund um die Uhr eine Selbstverständlichkeit, um bei Fragen oder Problemen eine schnelle und erklärende Rückmeldung zu erhalten.

Wenn ihr also auf der Suche nach einem umfangreichen VPN-Angebot seid, dann seid ihr bei PureVPN bestens aufgehoben. Aktuell ist der 2-Jahres-Plan stark reduziert und ihr erhaltet sogar noch vier Monate gratis dazu. Dadurch landet ihr effektiv bei 85 Prozent Rabatt und zahlt lediglich 1,73 Euro pro Monat. Und wenn ihr nicht zufrieden sein solltet, kein Problem: PureVPN gewährt euch eine 31-tägige Geld-zurück-Garantie! Eigentlich ein No-Brainer, oder?

-> Zu PureVPN: 4 Monate gratis abstauben und 85 % sparen

