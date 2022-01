Home Deals Heute auf Fernseher und Soundbars von Samsung bis zu 44% sparen

Heute auf Fernseher und Soundbars von Samsung bis zu 44% sparen

Immer teurere Preise an den Kinokassen und dazu immer unübersichtlichere Corona-Maßnahmen machen aktuell wenig Lust auf einen Kinobesuch. Ideal also, um Hand an das eigene Heimkino anzulegen und wir haben die passenden Angebote dazu.

Bis zu 44% sparen

Durch die Bank weg handelt es sich hier nur noch um TV-Modelle mit einer 4k-Auflösung sowie aktuellem tizenOS. Damit ist auch die Verfügbarkeit der Apple TV-App gegeben, mit dessen Hilfe Apple TV+ ohne die Apple TV 4k-Box gestreamt werden kann. Soweit wir das erkennen können, wird auch AirPlay unterstützt. Hier empfehlen wir aber im Fall der Fälle noch einmal einen genaueren Blick auf das Datenblatt:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!